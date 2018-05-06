早在今年2月WF2018W上，Volks展出了自家的最新作《EVA》明日香、凌波麗「絕對領域」1/4手辦（未完成）。近日，Volks帶著製作完成的兩隻手辦參加「ドルパ39」並展出，一起來欣賞一下吧！

比較而言，VOLKS這家公司的DD娃娃更加知名，比例手辦這樣的GK產品並不多見，基本上就是公司看心情，閑下來的時候，做一隻打打名氣。這兩隻手辦在風格上也與DD娃娃極其相似，或許人物的臉型不夠討喜，但角色的塗裝卻十分的賞心悅目，晶瑩的透明塗裝配合裸露的柔白肌膚堪稱完美。

其他詳情暫未公佈。

現場實拍：

官圖：