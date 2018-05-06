（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）蘇花改中仁隧道北上線全長約4.7公里，歷經工程人員1048天的努力今天貫通，象徵蘇花改距離2020年初全線通車目標又邁進一大步。



公路總局蘇花公路改善工程處長邵厚潔表示，中仁隧道為雙孔單向隧道，通過飛田盤山，最高岩覆達1226公尺，為國內少見施工困難度極高的隧道工程。



由於和中斷層及和中溪崩積層段，地表覆蓋層僅約50公尺，降雨時可能滲流進地盤，造成隧道開挖困難及抽坍的情形而影響工程進度。



邵厚潔指出，施工區域地質為片麻岩與大理岩交界軟弱帶，透水性較高，雖然平時工作面幾乎沒有出水情形，但在汛期時歷經豪大雨及颱風，造成中仁隧道南口工區曾於2017年10月間受卡努颱風外圍環流夾帶豪大雨影響，隧道湧水最高達每分鐘113.5公噸之多。



施工團隊密切合作與豐富的隧道工程經驗，努力克服及採用全能工班24小時不停地鑽趕，順利貫通中仁隧道北上線。貫通後隧道地質將可確實掌握，有利於後續隧道開挖，掌握工程進度。



中仁隧道內設3座車行聯絡隧道、11座人行聯絡隧道、6處雙向緊急停車彎、南北洞口各設1座機房、隧道內設6座輔助機房等相關設施。（編輯：李錫璋）1070506