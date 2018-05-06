台電梧棲所彩繪牆揭幕 成觀光亮點中央社 (2018-05-06 17:51)
（中央社記者蘇木春台中6日電）台電梧棲服務所外牆年久失修、油漆脫落影響周圍景觀，立法院副院長蔡其昌建議台電編列預算加以彩繪，歷時三個月創作今揭幕，3D彩繪相當逼真生動，將成為梧棲打卡新亮點。
台電公司台中梧棲服務所與台電「再生能源處」比鄰而居，其間相連的牆面長達68公尺，由於當地鄰近沿海，牆面經海風長期吹襲，牆面潮濕、顏色污黑，經當地頂寮里里長與台電梧棲服務所長討論協調，決定進行圍牆綠美化，以整體3D彩繪處理，期盼塑造成為在地知名觀光景點。
台電梧棲服務所外的3D互動式彩繪牆今天完工，立法院副院長蔡其昌邀集台電董事長楊偉甫、台中市議員王立任、楊典忠等人等共同揭幕，3D彩繪牆共有「海洋世界」、「風力再生能源」、「漁村風情」等三大主題，由中港高中國中部美術班、靜宜大學美工社合力完成。
蔡其昌致詞時表示，感謝台電公司及頂寮里長鐘金水的用心，台電公司除提供電力外，有兩項工作是他長期要求的，第一是降低發電汙染，第二是友善環境，台電也允諾補助，未來興建一座電力博物館坐落在梧棲區，共同創造更多海線新亮點。
台電公司董事長楊偉甫表示，梧棲是他的故鄉，而3D彩繪牆揭幕只是台電的一小步，台電公司有決心與地方緊密結合，會盡全力協助梧棲區地方發展。（編輯：李亨山）1070506
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