韓中合作 台面板廠搶高階及日系市場中央社 (2018-05-06 17:42)
（中央社記者潘智義台北6日電）南韓三星、樂金與中國面板龍頭京東方合作，IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，京東方10.5代新廠良率優於預期，已供應韓電視面板，台廠只能搶高階面板市場，及日系品牌。
謝勤益今天接受中央社記者訪問時表示，京東方10.5代新廠今年3月量產，5月產能已趨穩定，表現明顯優於預期；因此已成功供應65吋電視面板給南韓三星、樂金兩大電視品牌，但因屬中低階面板，台灣面板廠仍可透過產品差異化，持續對南韓品牌供應高階面板，並把握索尼等日本品牌客戶。
他指出，台灣面板廠友達光電（2409）生產量子點電視面板、曲面電視面板，這些都屬產品差異化，群創光電（3481）以經濟切割主導市場的尺寸規格，這是產品差異化，再加上客戶的差異化，應可緩和陸廠的競爭，尤其日系電視品牌不買京東方面板，台灣面板廠可以爭取提高供貨比例。
謝勤益說，京東方面板產品線齊全，10.5代廠主攻65吋電視面板，福清8.5代廠主攻43吋、合肥8.5代廠鎖定49吋、55吋、北京8.5代廠提供32吋面板。
謝勤益表示，京東方生產面板供應南韓三星、樂金電視品牌，中國10大電視品牌除TCL採用自家面板廠華星光電生產的面板之外，其他9家電視品牌都有用到京東方的面板。台灣面板廠面對陸廠競爭，產品差異化是必須要走的路。（編輯：蘇志宗）1070506
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