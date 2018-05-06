原標題：美國政壇「符號性人物」不希望在其葬禮上看到特朗普，為何？



【環球網綜合報導】美國《國會山報》5月5日援引《紐約時報》消息稱，身患腦癌的美國資深參議院麥凱恩的親人在談及其葬禮計劃時向白宮明確表示，希望副總統彭斯代表白宮出席，但不要特朗普出席。

新加坡《聯合早報》稱，麥凱恩與特朗普的關係不佳。在2016年美國大選共和黨總統初選期間，特朗普說，麥凱恩不是真正的戰爭英雄，因為他在越戰期間曾遭俘虜。

《華盛頓郵報》此前評論稱，麥凱恩是美國政壇的「符號性人物」，他在國會中的重要性再怎麼說都不為過。

另據美國全國廣播公司(NBC)消息，美國前總統喬治·沃克·布希(George W. Bush)和奧巴馬預計將在麥凱恩的葬禮上發表講話。消息人士還稱，麥凱恩的葬禮將在華盛頓國家大教堂舉行。

根據此前媒體報導，約翰·麥凱恩(John Sidney McCain III)，今年81歲，在1982年冷戰高峰時成為眾議員，1986年以後一直是參議員，2016年第六次連任參議員。去年7月，麥凱恩被確診患腦癌，目前正在接受治療，但相關療法有一定副作用，令他的身體狀況每況愈下。有傳他的癌症已惡化至4期。