▲投信業者表示，台股指數短期區間整理機率大，選股優於選市，且大盤位於相對高檔位置，可持續留意仍在趨勢上，但因評價過高而有修正的股票，進行逢低買進。（圖／NOWnews 資料照片）

美國聯準會緩升息立場不變，但包括美股走勢、經濟數據、中美貿易談判角力、匯市波動以及外資動向等，多空雜陳，使台股近期走勢也相對偏向保守。上周五（4日）台股終場收小紅、以上漲15.19點，收在10529.37點，成交量為1196億元。投信業者表示，指數短期區間整理機率大，選股優於選市，且大盤位於相對高檔位置，可持續留意仍在趨勢上，但因評價過高而有修正的股票，進行逢低買進。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期美元指數走強，連帶影響外資動向，籌碼面出現雜音；但另一方面，對於第2季企業獲利改善將有所幫助。根據證交所統計，外資4日賣超金額降至32.89億元，明顯較前一個交易日緩和，近一周累積賣超近202億元，顯示外資動向仍須持續關注。

廖哲宏表示，目前市場對於第2季淡季效益已眾所知悉，只要獲利能有所改善，對於全年企業獲利預估仍應將有所助益，未來仍必須看今年下半年市場狀況，以作為大盤走勢的判斷依據。

回到基本面，廖哲宏表示，第2季整體企業獲利低於預期，主要受到原物料成本上升以及匯率影響所致。不過，第2季基本上是產業淡季，目前市場仍寄望第3季進入產業旺季能有旺季效應，目前將視iPhone新機推出時間與是否熱賣而定。

廖哲宏表示，近期盤勢因納稅季節與電子業處於淡季，缺乏動能而受到壓抑。目前雖為傳統淡季，不過基於市場主要還是寄望第3季旺季效應的到來，所以推估影響有限，繳稅季節會局部影響買盤動能，但範圍相對有限。

在關注題材上，廖哲宏表示，今年成長題材仍是延續去年議題，除了風能發電外，零組件漲價題材是去年以來最強勁的族群。由於大盤位於相對高檔位置，可以持續留意仍在趨勢上，但因評價過高而有修正的股票，進行逢低買進。譬如先前因雜音壓抑而整理多時的蘋概股，隨著投資價值浮現以及財報點火，利空出盡，仍值得伺機布局，族群上則相對看好3D感測和多鏡頭。