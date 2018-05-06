希臘四家銀行通過歐洲央行壓力測試北京新浪網 (2018-05-06 17:03)
原標題：希臘四家銀行通過歐洲央行壓力測試
新華社雅典５月５日電（記者劉詠秋）歐洲央行５日公佈的結果顯示，希臘四家主要銀行通過歐洲央行最新壓力測試。希臘銀行業對此表示歡迎。
測試結果顯示，在不利經濟狀況下，希臘國民銀行、比雷埃夫斯銀行、阿爾法銀行和歐洲銀行的一級普通資本充足率預計將分別降至６．９２％、５．９０％、９．６９％和６．７５％，但均高於歐元區設定的下限。
比雷埃夫斯銀行首席執行官赫里斯托斯·梅加盧當天在一份聲明中表示，壓力測試結果證實，希臘經濟狀況已改善，銀行會根據既定計劃進一步支持國家經濟復甦。
阿爾法銀行首席執行官季米特里斯·曼楚尼斯說，阿爾法銀行在壓力測試中的表現證實了其雄厚的資本基礎和實現戰略目標的能力。
希臘媒體報導說，上述結果表明經歷８年債務危機后，目前希臘銀行體系能夠抵禦動蕩，不需要新的資本重組。
債務危機爆發后，希臘與國際債權人簽署了三輪救助協議。債權方同意在希臘履行一系列改革承諾的基礎上向其提供救助資金。希臘已計劃今年８月退出於２０１０年開始實施的救助計劃和緊縮措施。
經濟合作與發展組織近期發佈的報告預計，２０１８年希臘經濟將增長２％，２０１９年將增長２．３％。
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