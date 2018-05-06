一個人旅行: 關於勇氣與成長背包客棧 (2018-05-06 09:00)
【 作者: aromaxmeisje 】
2018年也進入五月份今年目標清單只完成二項，工作上就來了新挑戰。
公司結構改變而有了挪威的公司，而新同事還對我們公司的系統及流程還不熟悉，未來還會強化雙方的互動，而在四月份最後一週，也就是我工作最忙碌的一週來出差，我都快吐血了。
從來沒想到會有挪威同事，之前就聽說過這個國家的人比較慢熱，但經過這短暫尷尬期後，沒想到有一位同事還蠻好聊的，除了討論工作上的事情，聽到我喜歡「山」後，拿出手機和我分享爬山的照片。有荷蘭朋友總愛開玩笑北歐人很自閉與慢熱，但我也是個慢熱的人啊，所以我可是一點都不介意。這幾天的工作交流，其實可以感覺得出來：同事彼此互信與尊重，不會有搶話的情況，也有人常去亞洲出差與休假。
雖然是和同事工作上的交流，也不免讓我回憶起20歲初頭在歐洲流浪的5週，我去了趟挪威，但不是為了最有名的峽灣之旅，因為預算有限，選擇在首都奧斯陸走走。當初為了等待韓國朋友到摩洛哥玩耍後回到西班牙繼續一起玩，而我看了廉價航空公司有飛的地點後，選定挪威與瑞典的首都。
這趟北歐旅程其實從頭到尾只有我一個人，剛開始雖然有點害怕，在葡萄牙和韓國朋友說西班牙見時，他們都很擔心我，讓本來不擔心的我，居然也開始擔心了起來。
(圖片取自網路)
在挪威的那幾天，印象最深刻的是去了博物館看了有名的挪威畫家「吶喊」這幅畫，站在這幅畫前我體會前所未來有的震撼，它讓我瞬間掉進「吶喊」的世界，心情頓時沉重了起來。之後，在挪威大學旁的咖啡店點杯咖啡與蛋糕當午餐，在這物價高的國家，無法盡情享受食物，但為了能多旅行，餓點肚子我願意。
先去挪威，再到瑞典，最後去了蘇格蘭。第一次一個人前往挪威時，好不容易抵達市中心，但找不到青年旅舍，隨口問了身旁的人，才發現我們要前往同個住宿地點；在瑞典等待市中心機場巴士時，認識了來自印尼的女孩，還發現她和我住同個旅舍。由於巴士到市中心已過12點，接待中心非24小時服務，我提早和旅舍說，才拿到門禁系統的密碼，而印尼女孩沒有這麼做，有了我她才順利進入旅舍，她一直說我說她這趟旅程的天使；在蘇格蘭愛丁堡的時候，我一個人前往小山丘健行，能到以英語為母語的國家，興奮的不得了，很自然和路人聊天，在路途中碰到一位老先生，他很熱心，因此我多留一些時間和他聊天，但沒多久他居然開始對我毛手毛腳，我整個傻眼，就立馬和老先生說我有事情我要先走了。 ... 【繼續閱讀】
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