金門花蓮包機 6月首航中央社 (2018-05-06 17:10)
金門縣政府6日表示，金門縣旅行公會集結12家旅行社正式組成PAK團，與遠東航空合作在6月20到22日辦理金門包機首航花蓮3天2夜之旅。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 107年5月6日
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