（中央社台北6日電）今年適逢馬克思誕生200週年，中國向其家鄉德國特里爾捐贈一座馬克思巨型雕像，爭議不斷。5日除有不少人士前往現場抗議外，德國是否應接受人權現況欠佳的中國捐贈馬克思雕像，引起議論。



綜合英國廣播公司（BBC）中文網及外電報導，這座豎立在特里爾（Trier）的馬克思雕像高4.5公尺，由中國知名雕塑家吳為山製作。5日正逢馬克思200週年誕辰，這座雕像在當天中午正式揭幕。



報導指出，特里爾市政府官員表示，應否接受中國這份「大禮」的爭論已有2年。其中有些人認為，接受中國饋贈的行為，與譴責中國侵犯人權的立場，前後矛盾。



「獨立中文筆會」德國分會4日即主張，在已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞解除軟禁前，這座馬克思雕像不應揭幕。



但特里爾市長萊伯（Wolfram Leibe）認為，接受這座雕像是「友誼的表現」，也可以鼓勵人們重新思考馬克思。或許對馬克思的一些評斷與偏見，會被重新審視。這場爭議則是檢視各方態度的機會。



根據報導，這座雕像揭幕時，不少反馬克思主義的組織及團體前往抗議，其中包括數個德國右派政黨及組織。



特里爾市政府發言人史密茲（Michael Schmitz）對此表示，「如果你想批評馬克思，我們歡迎，但請不要訴諸暴力和破壞行為」。



報導提到，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）在推特上表示，「親愛的馬克思，無論你的思想有多厲害，它們的實踐卻從未成功過。上百萬人的生活與幸福被辜負了」。（編輯：邱國強/林克倫）1070506