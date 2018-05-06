澎湖家扶表揚自強母親中央社 (2018-05-06 16:50)
母親節將屆，澎湖家扶中心從受扶助的300多戶家庭中選出3名自強母親，6日表揚，並邀請她們的子女上台獻花致意，讓媽媽們都相當開心。中央社 107年5月6日
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