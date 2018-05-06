原標題：馬克思玄外孫女參加馬克思故居博物館重開儀式

新華社德國特里爾5月5日 電馬克思玄外孫女弗雷德麗克·隆蓋-馬克思5日在德國特里爾參加馬克思故居博物館重新開放儀式。故居博物館當天推出名為「從特里爾走到世界：卡爾·馬克思及其思想的影響持續至今」永久主題展。

隆蓋-馬克思說：「我們現在還經常討論關於馬克思的話題。馬克思不僅是改變世界的偉大哲學家，對於我們家來說，他還是一個活生生的存在。」

德國社會民主黨主席安德烈婭·納勒斯說，馬克思故居博物館很好地展示了馬克思，將馬克思的一些基本分析方法與當前實際相結合是有益的。

展覽用更多空間展示了馬克思及其思想對後世的影響，特別是增加了2008年國際金融危機后馬克思更加受到關注的內容。新展出的展品包括馬克思的扶手椅。1883年3月14日，馬克思就是坐在這把扶手椅上睡去，從此再沒醒來。《共產黨宣言》（第一版）、馬克思親筆信件和一些私人藏書也首次在此展出。

馬克思故居博物館館長伊麗莎白·諾伊告訴記者：「我們希望通過新展覽告訴觀眾，馬克思的思想仍然鮮活，仍然緊跟時代腳步。」

當天，來自世界各地參觀者絡繹不絕，不少人帶著孩子前來參觀。據工作人員介紹，博物館原定11時向公眾開放，早上7時多就有人守候在門口欲先睹為快。

一位坐輪椅的中年人告訴記者，他從數百公裡外的不來梅乘坐火車來到特里爾。在他心中，馬克思是一位改變世界的人，他迫不及待地想更多地了解馬克思。

中國國務院新聞辦公室副主任郭衛民、中國駐德國大使史明德以及上百名來賓參加了馬克思故居博物館重新開放儀式。

馬克思故居是一棟三層樓房。1818年5月5日，馬克思在這裏出生。1947年5月5日這裏成為故居博物館正式開放。去年9月，馬克思故居博物館閉館翻修，為馬克思誕辰200周年紀念活動做準備。（參與記者：翟偉、任珂、沈忠浩、王子辰）