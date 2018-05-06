▲根據「2017年網路購物行為調查」顯示，台灣網購族群為贈禮而上網購物比例逐年增長，母親節更躋身前10大欲網購的特殊節日，而且台灣人網購母親節禮物比例，不僅排名亞太第二，更是大中華地區最高。（圖／NOWnews資料照）

母親節將至，上網買禮物送給媽媽已成趨勢。根據萬事達卡國際組織最新公布的「2017年網路購物行為調查」顯示，台灣網購族群為贈禮而上網購物比例，自2015年起逐年增長，母親節更躋身前10大欲進行網購的特殊節日，而且台灣消費者因母親節而網購的比例，不僅高居亞太區14個市場第二名，僅次於南韓，更是大中華地區第一名。

根據聯合信用卡處理中心統計，2017年以信用卡支付百貨類消費總簽帳金額中，台灣女性消費總額超過新台幣1532億元，是男性消費總額698.6億元的兩倍以上，顯見台灣女性在社經成長上的重要地位。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡關注並洞察消費者網路購物行為，在最新公布的「2017年網路購物行為調查」中發現，台灣消費者愛網購更愛送禮 母親節網購禮物居亞太第二，僅次於南韓，也是大中華地區的第一名，足見台灣消費者善用網路購物送禮，以及對母親節的重視。

同時，調查結果也顯示，網購「非計畫性購物」的排行榜則以優惠網站、服飾零售商及美妝品牌等女性為主要訴求的網站分居前三名。

根據萬事達卡調查發現，原本在2016年並未入榜的母親節已於2017年躋身台灣消費者主要網購節日的第10名，相較父親節、情人節的表現更為傑出。調查報告亦指出，在10大網購的特殊節日中，有4個是年度大型節日，分別為母親節、耶誕節、農曆春節及一般節慶。以贈禮對象來看，則包括了母親節、生日及各類周年紀念日，例如結婚紀念日。

若進步分析連續3年的網購行為調查也可看出，網購對象比例的改變與消長。萬事達卡指出，受訪的台灣消費者中，網購花費買給自己的比例於2015年時為80.3%，2016年成長為81.5%，2017年則降到78.8%。

反觀網購花費為購買商品以送禮給他人的比例，則是連續3年逐年成長，自2015年的14.1%、2016年的14.6%、再成長至2017年的15.5%，顯示出台灣消費者為重要對象網購的傾向與時俱增，趁著母親節買禮物送媽媽更是雙線（online and offline）並行。