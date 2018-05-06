台灣人愛網購更愛送禮 上網買母親節禮物居亞太第二高NOWnews今日新聞 (2018-05-06 16:27)
母親節將至，上網買禮物送給媽媽已成趨勢。根據萬事達卡國際組織最新公布的「2017年網路購物行為調查」顯示，台灣網購族群為贈禮而上網購物比例，自2015年起逐年增長，母親節更躋身前10大欲進行網購的特殊節日，而且台灣消費者因母親節而網購的比例，不僅高居亞太區14個市場第二名，僅次於南韓，更是大中華地區第一名。
根據聯合信用卡處理中心統計，2017年以信用卡支付百貨類消費總簽帳金額中，台灣女性消費總額超過新台幣1532億元，是男性消費總額698.6億元的兩倍以上，顯見台灣女性在社經成長上的重要地位。
萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡關注並洞察消費者網路購物行為，在最新公布的「2017年網路購物行為調查」中發現，台灣消費者愛網購更愛送禮 母親節網購禮物居亞太第二，僅次於南韓，也是大中華地區的第一名，足見台灣消費者善用網路購物送禮，以及對母親節的重視。
同時，調查結果也顯示，網購「非計畫性購物」的排行榜則以優惠網站、服飾零售商及美妝品牌等女性為主要訴求的網站分居前三名。
根據萬事達卡調查發現，原本在2016年並未入榜的母親節已於2017年躋身台灣消費者主要網購節日的第10名，相較父親節、情人節的表現更為傑出。調查報告亦指出，在10大網購的特殊節日中，有4個是年度大型節日，分別為母親節、耶誕節、農曆春節及一般節慶。以贈禮對象來看，則包括了母親節、生日及各類周年紀念日，例如結婚紀念日。
若進步分析連續3年的網購行為調查也可看出，網購對象比例的改變與消長。萬事達卡指出，受訪的台灣消費者中，網購花費買給自己的比例於2015年時為80.3%，2016年成長為81.5%，2017年則降到78.8%。
反觀網購花費為購買商品以送禮給他人的比例，則是連續3年逐年成長，自2015年的14.1%、2016年的14.6%、再成長至2017年的15.5%，顯示出台灣消費者為重要對象網購的傾向與時俱增，趁著母親節買禮物送媽媽更是雙線（online and offline）並行。
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- RayBan光學眼鏡 簡約休閒別緻款(藍-金) #RB6346 2872
- 名流寢飾 真材實料床底架 雙人加大
- 【預購Diesel】2016男時尚彈力棉Dirck白色三角內著-網(預購
- 【hilltop山頂鳥】男款超潑水抗UV彈性長褲S07MA8灰綠
- 【SEIKO】精工三眼計時鋼帶錶-中金(SSB188P1)
- 【Anna Lou Of London】倫敦品牌 G 個性字母項鍊 銀(絕版品
- BALENCIAGA 巴黎世家GIANT12 CITY 銀釦機車包(天藍)
- 品家居 華爾2.7尺四門書櫃-80x30x180cm-免組
- SOFTINOS(女) 泡芙女孩 水洗牛皮洞洞直套娃娃休閒鞋 - 水藍
- 【La new】輕量郊山鞋(男*222611470)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》