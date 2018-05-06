原標題：強姦！活活燒死受害者！印度的「性暴力案件」如此可怕

[環球網報導 實習記者 左甜]據英國《衛報》等多家外媒5月5日報導，印度警方逮捕了15名嫌疑人，這些人涉嫌一起「令人毛骨悚然的」性暴力案件。

這起案件的過程是：一名16歲的女孩被綁架后遭到輪姦，女孩的家人嘗試著為她討回公道，但罪犯卻將她活活燒死了。《衛報》稱，印度最近所謂這起案件「令人毛骨悚然」。

《衛報》援引法新社消息稱，5月3日晚，這名女孩在家人外出參加婚禮時被綁架，在附近的樹林里被強姦。家人回家得知她的遭遇后，向村委會求助。

報導稱，印度的村委會長老儘管沒有合法地位，但在農村地區卻有著很高的威信。與效率低下、成本高昂且腐敗墮落的法律系統相比，人們更願意選擇前者解決矛盾和衝突。

村委會對強姦案的嫌疑人做出了這樣的懲罰：其中的兩名男子做100次仰卧起坐並罰款50000盧比（約和人民幣4759元）。《衛報》稱，根據印度法律規定，犯下這樣罪行的人應該在監獄中長期服刑，村委會的判決是對法律的褻瀆。

但是據當地警察阿肖克？拉姆稱，「這樣的懲罰還是激怒了這兩個人。」兩人作出了一個「可怕的」回應：襲擊女孩的家人，將女孩活活燒死。

據報導，恰爾肯德邦首席部長拉古巴？達斯（音譯）呼籲相關部門做出強有力的回應。

《衛報》稱，自2012年新德里女大學生公交車輪姦案以來，印度國內和國際社會一直呼籲其政府完善相關立法。但評論人士認為印度政府在立法的問題上毫無作為，也沒有努力地改變公眾對此事的態度，有權有勢的人常常能夠逍遙法外。

據《環球時報》此前報導，今年以來，就有兩起惡性強姦殺人事件令印度民怨沸騰，地方政客作威作福、無法無天的醜惡嘴臉遭到各界聲討。

1月，印控克什米爾地區年僅8歲的牧羊女孩阿西法被多名男子拐到一所印度教小廟。在接下來的3日內，無辜的女孩遭到反覆輪姦，泯滅人性的兇徒對她下藥、灼燒、石擊，最終用繩索將她勒死並暴屍森林。她的遺體直到一周后才被發現。

4月，一名16歲少女在走投無路的情況下在北方邦首席部長家門口自焚。獲救后，少女表示去年6月曾遭印度人民黨立法委員庫迪普？森格爾及其幾名兄弟輪姦，事發後當地警方一直拒絕立案。雙方曾發生正面衝突，警方袒護議員一方，並將受害者的父親送進監牢。關押期間，少女的父親遭到毒打併身受重傷。少女試圖自焚的次日，其父被宣布死於獄中。