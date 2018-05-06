西進中國就業 時尚非關政治也政治中央社 (2018-05-06 16:10)
（中央社記者周慧盈北京6日電）時尚雜誌GQ總編輯杜祖業原定出任中國版GQ編輯總監，不料疑似因為「反共大陸」的玩笑話而突遭撤換。有觀點認為，對有心登陸工作的台灣民眾來說，這是值得注意的案例。
大陸時尚商業快訊近日披露，康泰納仕集團旗下雜誌「智族GQ」4日任命編輯副總監曾鳴為編輯總監，即時生效。原定人選杜祖業因個人原因不被聘用。
據社群媒體流傳的照片，杜祖業的GQ台灣同事日前在歡送會上，別出心裁地為他準備了一個寫著「反攻大陸」的藍色彩帶，這個原為玩笑的創意，可能就是導致他被撤換的「個人原因」。
GQ是一本男性時尚雜誌，中國版的GQ創刊於2009年，因與官方中國新聞社版權合作，使用中國新聞社旗下的「智族」刊號，因此成為「智族GQ」。
大陸媒體界人士說，「智族GQ」雖然是時尚雜誌，非關政治，但相關事項也要符合規範，「反攻大陸」在台灣可能是一句無傷大雅的玩笑話，但若要來大陸就業，這麼說話就太沒有政治警覺性了。
另有在北京工作的台灣人士認為，對有心來中國大陸工作的台灣民眾來說，這是很值得注意的案例。在大陸工作，很多台灣人原本認為沒什麼的事情都會變得很敏感，「西進之前，要學習一下『自我審查』」。
記者致電有關部門詢問杜祖業遭撤換一事，但因周日無人接聽電話。（編輯：林克倫）1070506
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