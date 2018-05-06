強硬回擊！伊朗：若美退出伊核協議，將會「前所未有地」後悔！北京新浪網 (2018-05-06 15:58)
原標題：強硬回擊！伊朗：若美退出伊核協議，將會「前所未有地」後悔！
【環球網報導 記者 朱夢穎】針對美國可能會在5月12日退出伊朗核協議一事，伊朗方面近期多次強硬發聲回擊。據法新社6日消息，伊朗總統哈桑·魯哈尼當日表示，如果美國退出德黑蘭和世界大國間的核協議，華盛頓將會「前所未有地」感到後悔。
「如果美國離開核協議，你很快就會看到他們會以史上前所未有的方式感到後悔」，總統魯哈尼當日在電視講話中說道。
兩天前，俄羅斯外交部防擴散和軍控問題司司長弗拉基米爾·葉爾馬科夫也向美國可能退出伊核協議發出警告稱，如果美國違反了聯合國安理會決議通過的國際協議，美國將自食其果。他還說：「如果特朗普退出伊核協議，俄羅斯與伊朗的經濟合作將更加順暢，因為我們在合作上將沒有任何限制，我們將在包括能源、交通、高科技、醫藥在內的所有領域發展雙邊關係。」
根據此前媒體報導，4月25日，伊朗總統魯哈尼表示，伊朗將不會接受任何對伊核協議的改動。此外，魯哈尼還表示，美國對伊朗發出的威脅毫無意義。
魯哈尼還稱，如果伊核協議被撕毀，伊朗將以驚人的速度，重啟鈾濃縮活動等核項目。「特朗普竟以為我們在說空話，特朗普向我們發出的威脅毫無效果，美國對我們的威脅毫無意義」。
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