用愛包圍受虐兒 雄中75級同學會響應送暖中央社 (2018-05-06 16:10)
高雄中學75級同學會成員6日齊聚一堂，共同響應家扶基金會「用愛包圍受虐兒」活動，號召民眾認購愛心頸枕，一同幫忙籌募受虐兒保護基金。中央社記者陳朝福攝 107年5月6日
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