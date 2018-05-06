記者蘇彩娥／南投報導

國際暗空協會（IDA)在全世界認證完成了85個暗空公園，亞洲首個星空保護區是位於南韓的英陽郡螢火蟲生態公園，而南投縣政府近年來也積極爭取合歡山地區的星空保護區認證，希望能成立「合歡山國際暗空公園」，縣長林明溱抵鳶峰停車場和旅客服務中心勘察，決定改善環境，並將投注2千萬經費進行光害改善，打造暗空公園，並取得國際認證，讓滿天星斗成為南投縣觀光的新亮點。

南投縣合歡山為臺灣知名觀星、賞銀河的勝地，每年吸引許多觀星族到鳶峰停車場、武嶺一帶看星星，縣長林明溱日前與與清境觀光協會理事李從秀至鳶峰停車場會勘，在李從秀的簡報及引導之下探勘了公廁及步道，林縣長決定先撥出200萬元改善鳶峰老舊破損的平台和年久失修的步道環境，打造暗空公園，讓觀星族有更好的環境能夠觀星、賞月、看銀河。

林縣長指出，鳶峰休息站有公廁、桌椅、踏青步道，也可欣賞到合歡山脈的美景，白天吸引許多遊客駐足休息、拍照，到了夜間更是觀星的好去處，具有發展的潛力，縣府與清境觀光協會討論，並與承租業者達成共識，決定在鳶峰規劃暗空公園，改善老舊破損的公共設施，與清境地區與高空觀景步道連成一線，透過最貼近星空的自然環境，吸引更多觀光客到南投旅遊。

長期推動星空觀光發展清境觀光協會理事李從秀表示，清境觀光協會長期推動星空觀光發展，合歡山鳶峰擁有天然環境的優勢，是臺灣最適合看星星、看銀河的地方，經過5年的努力，我們準備於今年7月送件由國際暗空協會IDA審查，驗證時間約需1年半至2年，在此也要特別感謝南投縣府將撥出2千萬元進行光害改善，屆時希望順利成為亞洲第2座國際暗空公園，並期藉由國際認證告訴全世界台灣是個美麗寶島。

而位於清境的Nina 妮娜巧克力工坊也為「合歡山國際暗空公園」認證，推出專屬於暗夜的「星空巧克力」，負責人張承惠表示，Nina 妮娜是在海拔1755米的地方，是目前全國最高海拔的巧克力工坊，也因為高海拔又無光害，所以清境是個相當適合觀星的地方，晚上的星空非常美，而且這樣的環境和我們的日常是息息相關；會開發此款「星空巧克力」主要是因為近年來清境一直積極推動暗空計畫，鼓勵遊客們到清境來不僅是欣賞白天的景緻，晚上還有精彩的觀星行程，於是我們就發想結合星空景象研發出「星空巧克力」；師傅們如何將巧克力做出土星、地球及銀河系的各個星球的紋理及樣子，整個製作過程非常繁複、辛苦，但是做出各種繽紛亮麗有質感的「星空巧克力」，也是一種成就感，並希望將來成為遊客來清境賞景、觀星的伴手禮必買選項。