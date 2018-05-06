原標題：江蘇開通首條國際郵輪航線



新華社南京5月6日電(記者劉巍巍)記者6日從南京海關獲悉,「輝煌號」連雲港——日本郵輪航線近日載著713名旅客，結束日本之行，抵達江蘇連雲港,標誌這個省首條國際郵輪航線正式開通。

「輝煌號」連雲港——日本郵輪航線,首航以江蘇連雲港為始發港,日本長崎為目的港,全程5天4晚。後續還將覆蓋日本佐世保、下關、福岡、北九州等港口,年內計劃開航30個航次。

而承擔運載任務的「輝煌號」郵輪是精緻鑽石郵輪管理(上海)有限公司於2015年購置,船長189米, 船寬28米, 排水量4.5萬噸,滿載客數1300人。郵輪上設有大型餐廳、酒吧 、劇院、娛樂場、免稅店、健身房等豪華娛樂設施。

郵輪旅遊被稱為「漂浮在黃金水道上的黃金產業」,可帶動當地GDP快速增長。連雲港港口控股集團常務副總裁李春宏說,過去客人到連雲港想坐郵輪，必須到青島或者上海。這條國際郵輪線開通后,可以有效吸引蘇北地區及隴海沿線客人前來旅遊。

為保障郵輪航線順暢運營,連雲港海關多措並舉快速辦理旅客通關手續,並採取船邊監管等方式保障郵輪物資供應「零等待」。