首在國際觀光博覽會亮相 小河鴨扮五結觀光超級推銷員台灣好新聞報 (2018-05-06 14:23)
記者陳木隆／宜蘭報導
才誕生不久的宜蘭縣五結鄉觀光大使「小河鴨」，在5月4日至7日舉行的台北國際觀光博覽會初次亮相，可愛萌翻的模樣吸引不少民眾爭相與牠合影互動。只要打卡按讚並與小河鴨拍照，就可以獲得鄉內業者提供的精美小禮物，主辦單位籲請民眾踴躍參與活動。
五結鄉為農委會畜產試驗所宜蘭分所、即「養鴨中心」所在地，因養鴨產業興盛，素有鴨鄉的美稱，從早期的水上交通工具「鴨母船」，到發展至今的的名產「鴨賞」及相關的伴手禮、觀光工廠等，都是五結鄉代代相傳的產業文化特色。
五結鄉公所有感於在地特有文化逐漸式微，為喚醒大家對早期居民的生活回憶，並強化在地產業的品牌形象與行銷，特別以鴨子作為原型結合五結在地農特產等意象，製作一款鴨鄉吉祥物「小河鴨」，為保留傳統文化盡一份心力，並賦予「觀光大使」的職銜，在國內外活動中與民眾互動，將五結之美行銷出去。
台北國際觀光博覽會是小河鴨在國際級的活動中初次亮相，不僅讓鄉內觀光旅遊相關業者，更加凝聚向心力，也成為會場注目的焦點，吸引民眾紛紛與牠合影及打卡按讚。
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