（中央社台北6日電）中國官方日前去函要求美國兩家航空公司不得將台灣標註為國家，引來美國政府關切。此事源於今年一月萬豪事件，中國掀起「反分裂國家」風潮，至今數十家外國企業和活動主辦單位被點名。



中國今年一月至今以「反分裂」為名的各項作為如下：



◎密集施壓在中國經商的外資企業



萬豪在發給中國會員的活動信件中，把西藏和香港、澳門、台灣都列為「國家」，此事經萬豪中國會員曝光後引發風波，1月9日開始在中國社群媒體上發酵。



萬豪雖然三度公開道歉，1月10日仍遭中國上海黃埔區市場監管局立案調查、約談，其中文網站與中文版手機應用程式（app）1月11日也被勒令關閉一週整改。



萬豪一度由亞太地區負責人史密斯（Craig Smith）發表聲明：「今年早些時候，我們在中國問題上犯了一些錯誤，表明一些員工對中國的主權和領土完整不了解或不夠認真。這是錯誤的，絕不代表我們公司的意見。」



就在萬豪事件延燒時，中國鷹派媒體環球時報微博1月12日報導，接獲網友爆料，達美航空中國中文官網的意見投訴中，台灣、西藏都與中國並列在「國家」選項中。



西班牙快時尚品牌ZARA也被點名，中國官網在「哪些國家可以在線購買」、「回收說明」把台灣列名其中。



美國醫療集團美敦力（Medtronic）同時被檢舉，中國官網的國家選項包含「中華民國Taiwan」。



陸媒澎湃新聞1月13日再點名24家外國航空公司，在官網的註冊會員訊息、意見與投訴等相關頁面，存在將香港、澳門、台灣與中國並列顯示在「國家」、「國籍」欄目的現象。



其中，奧地利航空英文官網在國家選項有中華民國台灣（Taiwan, Republic of China）。



中國民用航空局隨即於1月13日對各外籍航空公司駐中國代表機構發布「關於要求外航立即開展網站等宣傳途徑自查的通知」。



通知指出，中國民航局對近日媒體報導多家外國航空公司將港澳台地區列為「國家」的報導高度關注，要求所有經營至中國航線的外國航空公司立即對自家官方網站、應用程式（app）及其他宣傳途徑開展自查。如存在上述情況，應立即採取措施加以整改。



緊接著，中國國家測繪地理信息局官網1月29日公布一批「損害國家領土主權、安全和利益」問題地圖。



其中，日商無印良品贈閱的「2017年秋冬家具目錄冊」中插附的地圖無審圖號，存在錯繪國界線，漏繪釣魚台、赤尾嶼和南海諸島等重要島嶼，海南島與大陸不同色，台灣島註記錯誤等4項「嚴重錯誤」。



據澎湃新聞報導，無印良品（上海）商業有限公司1月30日回應表示上述內容屬實，並已按要求整改。



◎施壓台灣參與國際藝文活動的主辦單位



英國曼布克國際獎



台灣作家吳明益的「單車失竊記」英文版The Stolen Bicycle入圍本屆曼布克國際獎（Man Booker International Prize），起初入圍名單上國籍寫的是Taiwan（台灣）。但他3月29日在臉書（Facebook）發文表示，主辦單位網頁將他的國籍從「台灣」更改為「中國台灣」，與他個人立場不同。



經文化部和外交部呼籲及要求更正，國人發起到曼布克獎的臉書專頁留言抗議。曼布克獎主辦單位隨後於4月4日將吳明益國籍更正為台灣。



法國坎城影展



第71屆法國坎城影展將於5月8日到19日舉行，主辦單位於4月18日公布競賽片評審團名單，台灣演員張震入列，但國籍被列為中國（chinois/chinese）。



行政院發言人徐國勇4月20日表示，台灣是主權獨立國家，卻遭受打壓，他相信國人還是有信心，會堅持台灣的主體性



第14屆國際城市節



駐約旦代表處受邀於4月28日參加「第14屆國際城市節」（International City Festival），活動共有20多國參展。駐處事前已向主辦單位充分說明並確認台灣與中方共同參展、國旗懸掛方式等細節。



外交部發言人李憲章表示，活動當天，駐約旦代表楊心怡與各國使節共同迎接主持活動的約旦皇室莎娜公主（Princess Sana Asem）後，「因中方施壓，主辦單位要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗」；楊心怡立即向主辦單位表達強烈抗議，現場雙方一度互有拉扯，雖然最終仍遭移除大幅國旗，但「我方仍堅決保留桌旗」。



◎發函要求外國航空公司遵守中國反分裂規定



美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）網站4月下旬報導，中國民用航空總局日前發函給美國的聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines），要求遵守中方的反分裂規定，任何以國家之名提到台灣、香港與澳門的標示都必須移除。



隨後又有外媒報導，澳洲航空（Qantas）表示，已收到中國大陸來函，要求澳航移除網站上所有會凸顯台灣為獨立國家的訊息與資料。



美國白宮5月5日批評，中國要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言，呼籲中國停止威脅美國航空業。



據紐西蘭Stuff新聞網報導，澳航發言人證實收到來自中國民用航空局（CAAC）的來函，他們會在「適當時機回應」。



但截至發稿，澳航與旗下廉航「捷星」（Jetstar）的訂票系統仍將航點台北列為台灣，而非中國。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070506