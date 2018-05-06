西班牙海島古城歡慶五月十字焰火節北京新浪網 (2018-05-06 14:02)
原標題：西班牙海島古城歡慶五月十字焰火節
新華社馬德里５月５日電（記者郭求達）５月初，西班牙加那利群島洛斯雷亞萊霍斯市迎來有數百年歷史的重要節日－－五月十字焰火節。
２日至４日節日期間，臨街的家家戶戶在院子里、牆壁上擺出各式精緻的花環、花架、花壇；小到幾處點綴，大到布滿房間，繽紛的色彩和著沁人的芬芳擴散到大街小巷。
開水果店的何塞·薩洛蒙·羅德里格斯今年「承包」了一間小教堂。他與７個朋友一起從早上忙到深夜，用上千朵白色鮮花裝點教堂門廳。
花這麼多時間和金錢，又沒有回報，為了什麼？羅德里格斯的回答毫不遲疑：「我最好的回報就是『人』。那些來看你作品的人，向你道賀的、表達喜愛的人，你的家人、鄰居，你認識和不認識的、本地和外地的人。這些人讓我願意年復一年地堅持。」
五月十字焰火節當然少不了焰火。當地有個保持了２００多年的傳統－－「鬥焰火」。洛斯雷亞萊霍斯市老城有兩條毗鄰街道－－中央街和太陽街。１８世紀時，中央街上住著有錢的資本家和地主，太陽街上則是受雇的工人和農民等窮苦百姓。兩街居民互相看不慣，就連過節放焰火也要一決高下。如今，兩條街區的住戶早已不分階級，從前結下的「梁子」則化作兩場難分伯仲的節日焰火表演。
朵朵鮮花綻放在小城街頭，耀眼的煙花映徹海島上空。外來遊客也許並不知道兩條老街曾經的故事，但就像洛斯雷亞萊霍斯市旅遊部門負責人卡洛琳娜·托斯特對這個節日的寄語所言：「你無需理解，去感受便足夠。」
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