（中央社記者侯姿瑩台北2018年5月6日電）為解決年輕人低薪問題，知情人士表示，行政院目前正研擬調高基本時薪、調高大學兼職教師鐘點費與國中小學代課與兼職教師鐘點費等方案；預計5月底前拍板定案後對外公布。



為積極解決年輕人低薪問題，行政院副院長施俊吉邀集勞動部、教育部、國發會等相關部會商討對策。



知情人士今天告訴中央社記者，目前研擬的方向包括調高基本時薪、調高公私立大學兼職教師鐘點費、國中小學代課與兼職教師鐘點費，以及中央政府機關派遣人員月薪至少新台幣3萬元等方向。



目前中央政府有數千名派遣人員，且多是年輕人，月薪普遍低於3萬元，因此政院研議調高中央政府派遣人員薪水，保障月薪至少3萬元，但目前有關解決低薪方案內容，仍須進一步討論，均尚未定案。