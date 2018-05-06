中油下週汽油降1角 連3漲止步中央社 (2018-05-06 12:29)
（中央社記者朱則瑋台北2018年5月6日電）台灣中油公司依浮動油價機制計算，今天宣布7日凌晨零時起，各式汽油調降新台幣0.1元，柴油價格不予調整，終止連3週調漲。
調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升26.1元。
台灣中油表示，本週原油價位主要受美國上週商用原油庫存及原油產量皆增加影響而微幅下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶71.49美元，比上週71.83美元下跌0.34美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算降幅為0.17%，因此汽油每公升應調降0.1元，柴油每公升不予調整。
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