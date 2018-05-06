擁抱電動機車時代專題



（中央社記者田裕斌台北2018年5月6日電）在行政院宣示2035年全面使用電動機車後，代表17年後現有的燃油機車將走入歷史，要如何讓消費者換車？業者普遍認為，價格將是推動消費者「由油轉電」的主因。



目前市面上銷售量最具規模的電動機車以Gogoro莫屬，至今累積銷量超過6萬台。不過3年前當Gogoro 1推出的時候，就算有環保署、工業局及縣市政府補助，售價還是讓消費者下不了手；直到推出Gogoro 2大幅採用公版零件後，才把補助後價格壓至新台幣5萬元以下，刺激買氣爆發。



國內機車龍頭光陽工業(Kymco)董事長柯勝(峰)也認為，現在已經是推出電動機車「對的時間」，不但消費者環保意識抬頭，願意嘗試換購電動機車，市場氣氛已經偏向「電動機車比較好」，天時、地利、人和一應俱全。



柯勝(峰)指出，燃油機車在環保要求愈來愈高下，未來售價只會愈來愈貴，反倒是電動機車現在雖然得靠補助才好賣，但隨著銷量逐漸增溫，生產的規模經濟將逐漸浮現，未來售價可望愈來愈低，兩者價格將出現黃金交叉。



舉例而言，目前國內熱銷的燃油機車山葉(YAMAHA)要價約新台幣8萬元，與Gogoro 1系列補助後的價格已經相差無幾，比Gogoro 2系列補助後價格則貴了3萬元，對於原本騎燃油車的消費者而言，換騎電動機車還可兼顧環保，動機已經相當足夠。



除了價格的因素之外，兩大廠商光陽、Gogoro都朝換電/充電雙軌並行的發展方向，也讓未來電動機車的發展更趨於一致。



以「充電為主、換電為輔」的光陽雖然採用充電模式，但因設計內建的核心電池，讓車在沒有裝電池的情況下，還能騎乘約20至25公里，加上電池快充1小時就能充飽約8成的電力，相對於在電池全部充飽電的狀況下可騎乘約90公里，但考量消費者「不是每次騎都得有100公里的續航力」，其實每天充電就能滿足通勤族的需求，且每顆電池才5公斤，帶回家充電負擔不大。



至於以「換電為主、充電為輔」的Gogoro在3年內已建置520座換電站，位於台灣西半部的車主，超過一半能在2公里內找到換電站，74%的車主可以在5公里內換到電池，加上隨車電池充電器，即使車主在不方便到換電站時，仍可使用一般110V插座進行充電，充電6小時可充約82%電力。



雖然政府目前對於採用哪種電池做為公版尚無定論，但可以預見的是，同時兼具充電/換電的模式將可廣納最多的消費者需求，一旦公規確定，就是業者百花齊放的時候。