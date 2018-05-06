全台高溫悶熱 8日鋒面通過變天中央社 (2018-05-06 12:30)
中央氣象局預報，6日台灣各地仍是白天悶熱天氣，西半部高溫上看攝氏34度，8至10日受梅雨鋒面影響，全台都會降雨。中央社記者王飛華攝 107年5月6日
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