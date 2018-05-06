匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

如果你的Instagram個人頁面充斥著許多公開照片以及你習慣在貼文中加上幾個hashtag的話，你有可能正在幫Facebook訓練機器學習模型！Facebook在近日的年度大會F8上談到有關圖像辨識技術時，說明他們使用了在Instagram平台上的35億張公開照片和標籤來訓練AI的圖像辨識模組。

Facebook是如何處理這龐大的35億張Instagram照片？Facebook表示，他們會藉由標籤和照片本身，讓AI學會辨識哪些主題標籤為同義詞，最終，將這些標籤變成一套大規模的標籤預測模組，用來訓練圖像辨識模組，Facebook還指出，他們每天會依靠數百台全天候運行的GPU來解析這些數據，而目前在ImageNet（圖像數據庫）上已經可以達到85.4％的準確度。

不過，談到他們最被眾人所關注的隱私問題，Facebook表示，這些資料只會用來辨識與標籤之間的關聯性，且使用的資料都是公開的，並不會從照片內容去推斷用戶的行為，如果用戶不想要自己上傳的照片成為訓練素材，只要不在公開的照片上附加hashtag即可。

Facebook首席技術長邁克·施羅普佛（Mike Schroepfer）表示，這項功能雖會帶來很多方便，但在訓練的過程中其實遇到很多困難，像是有些使用者會標錯標籤，都會為訓練過程帶來影響，但他說道，「Facebook目前還需要更多新的突破及技術來解決所有人想解決的問題。」

邁克表示，目前平台上的辨識工作皆是由AI處理，包括掃蕩恐怖主義、色情及危險內容等等，因此，用戶在Instagram上傳的照片及標籤的同時，也正在為Facebook的深度學習技術做出貢獻。

消息來源：engadget、techcrunch

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