（中央社台北2018年5月5日電）雙贏彩第107012期今晚開獎，中獎號碼為23、19、3、9、16、22、10、17、2、15、13、14。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有38注中獎，各得獎金新台幣10萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。