雙贏彩第107012期 頭獎槓龜中央社 (2018-05-05 21:50)
（中央社台北2018年5月5日電）雙贏彩第107012期今晚開獎，中獎號碼為23、19、3、9、16、22、10、17、2、15、13、14。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有38注中獎，各得獎金新台幣10萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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