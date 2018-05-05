（中央社台北2018年5月5日電）今彩539第107108期開獎，中獎號碼8、15、20、21、35。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎206注中獎，每注可得2萬元。



3星彩中獎號碼525，正彩84注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼7236，正彩18注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。