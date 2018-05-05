今彩539第107108期 頭獎槓龜中央社 (2018-05-05 21:50)
（中央社台北2018年5月5日電）今彩539第107108期開獎，中獎號碼8、15、20、21、35。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎206注中獎，每注可得2萬元。
3星彩中獎號碼525，正彩84注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼7236，正彩18注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
關鍵字：
上一則：雙贏彩第107012期 頭獎槓龜
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