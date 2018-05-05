（中央社台北5日電）大福彩第107036期今晚開獎，中獎號碼為8、2、7、10、4、14、17，特別號為27。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有1注中獎，各得獎金新台幣25萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1070505