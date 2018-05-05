大福彩第107036期 頭獎槓龜中央社 (2018-05-05 21:50)
（中央社台北5日電）大福彩第107036期今晚開獎，中獎號碼為8、2、7、10、4、14、17，特別號為27。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有1注中獎，各得獎金新台幣25萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1070505
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