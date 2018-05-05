信息技術推動我國基礎教育教學模式變革北京新浪網 (2018-05-05 21:45)
【信息技術推動我國基礎教育教學模式變革】第三屆全國基礎教育信息化應用交流會開幕，眾多基礎教育信息化案例將發佈。人教社今日與騰訊簽署戰略合作協議，未來將重點就新技術、新產品及其在教育領域的應用開展深入研究和推廣，其中包括AR教材、個性化學習平台、雲服務、「智慧校園」等。教育部副部長朱之文表示，要緊緊抓住信息化發展的歷史機遇，把信息化擺在更加重要的位置，努力以信息化支撐和引領新時代基礎教育的改革和發展。（新華社）
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