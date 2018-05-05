A股誰為現金王？16家公司貨幣資金超過市值

中國證券報



據東方財富Choice統計，截至2018年一季報，剔除金融類和房地產類公司，在A股3302家上市公司中，有662家公司的貨幣資金在扣減短期負債和長期借款后仍有餘額，佔比達到20.05%。陽煤化工、普路通、中油資本、東方電氣等16家公司貨幣資金超過其當前市值。

業內人士表示，貨幣資金多寡並非判斷一家公司質地好壞的唯一標準。由於貨幣資金為時點數，不排除有公司為了做賬臨時把貨幣資金弄回來，賬做完后就還回去。

16家公司貨幣資金超市值

東方財富Choice顯示，截至2018年一季報，在剔除銀行、證券、保險、多元金額、房地產五個行業后，餘下A股3302家公司貨幣資金總額為6.33萬億元，佔總市值的比例為14.81%。其中，中國建築是唯一貨幣資金超過2000億元的企業，中油資本、中國石化、中國石油等7家公司的貨幣資金超過1000億元，中國中鐵、貴州茅台、中國神華等83家公司貨幣資金在100億元到1000億元之間。對比之下，17家貨幣資金不足1000萬元的公司顯得頗為寒磣，ST成城、皇台酒業、園城黃金、榮華實業、*ST新億這五家公司的貨幣資金低於200萬元。

從「貨幣資金/總市值」的比值看，上述3302公司中有16家公司比值超過1，即在不考慮償還負債的情況下，這16家公司可用貨幣資金購回全部上市股份；70家公司的比值介於0.5-1之間；93家公司的比值低於0.01。數據顯示，在高比值的公司中，往往有著較高的資產負債率，以上述16家公司為例，除黑牛食品和大同煤業的資產負債率低於60%外，剩餘14家公司的資產負債率都高過70%。如普路通，其貨幣資金占市值的比例為200%左右，但資產負債率高達91.5%。因此，貨幣資金作為投資參考指標之一，需要進一步優化。

考慮到短期負債（一年內需要償還的債務）和長期借款（一年以上的借款）對貨幣資金的變動影響較大，用貨幣資金減去上述兩項目的結果顯示，上述3302公司中僅剩662家公司貨幣資金在扣減短期負債和長期借款后仍有餘額（該餘額以下表述為「正缺口」），佔比達到20.05%。具體而言，貴州茅台、五糧液等5家公司的正缺口超過100億元，中國國旅等29家公司的正缺口介於20億元到100億元內，39家公司的正缺口在10億元到20億元之間，三者相加共73家公司，佔比僅為2.21%。

南開大學商學院會計學系主任張繼勛認為，「一般來講，貨幣資金反映了公司短期的承兌能力，資金充裕的話，償債能力比較強，抗風險能力比較強，主動拓展的可能性也比較高。」

誰才是現金王者

按申萬二級行業劃分，上述正缺口超過20億元的34家公司中，計算機應用有4家，如三六零、航天信息等；飲料製造、文化傳媒、化學製藥各3家，食品加工有2家，剩餘19家則分屬不同行業。

結合現金流量表，中國證券報記者發現，在前述34家公司中，除信威集團和首航節能2017年經營活動產生的現金流量凈額為負數以外，其餘32家公司都為正數；再將2017年的投資活動產生的現金流量凈額為正和籌資活動產生的現金流量凈額為正的股票剔除，最後只剩13家公司。值得一提的是，從歷史數據看，這13家公司年度經營活動產生的現金流量凈額長期為正。

貴州茅台、五糧液自不必說，海螺水泥上市19年，其經營活動產生的現金流量凈額都為正，累計凈額達1271.62億元；三安光電連續10個財年經營活動產生的現金流量凈額為正，累計凈額達103.34億元；海天味業2009年上市至今年度經營活動產生的現金流量凈額都為正，累計凈額達211.89億元；安迪蘇2015年借殼后，連續3個年度經營活動產生的現金流量凈額為正，累計凈額達91.23億元。

需要注意的是，一些現金充沛的公司貢獻力量並不僅僅是經營活動，還包括投資活動或者籌資活動。以黑牛食品為例，公司2018年一季度末仍存貨幣資金239.04億元，佔總資產比例57.57%，已超過其最新市值，且資產負債率不到50%。不過公司在一季報披露，貨幣資金增加的主要原因為公開募集資金到位、子公司產業基金投資到位、新增借款以及合併崑山國顯光電有限公司。貨幣資金中存在募集資金因素的公司還有廣汽集團、光啟技術、聯美控股等。

貨幣資金充多寡也是上市公司考慮現金分紅以及分紅強度的前提條件。以貴州茅台為例，公司經營活動凈額長期為正，2018年一季報顯示擁有貨幣資金872.11億元，累計派息16次，總額達436.49億元。「貨幣資金多，表明公司暫時不缺錢，至少不至於沒錢花，從安全性上是好的。但貨幣資金太多，未來也沒有好的投資方向的話，對於投資者來說，不如分紅。」一位資深財務專家稱。

張繼勛認為，「賬上貨幣資金太多也不一定是好的財務管理的標誌，必須要掌握合適的度。」在他看來，企業要在保證償債、抗風險能力的情況下，能更好地運用資金，投資新的項目、新產品等等，以便給企業帶來更大的收益。這是企業的財務管理人員、CEO應該考慮的問題。

貨幣資金虛與實

深圳華榮世紀投資（深圳）有限公司投資總監陳曦表示，僅憑貨幣資金指標並不能判斷一家公司的好壞，還需要結合資產負債率、盈利能力、現金流等進行綜合評判。如果一家公司貨幣資金很多，會在估算價值時考慮到它。雖然貨幣資金在整個財務分析中分量不高，但投資者仍需引起足夠重視。

典型如*ST龍力。2017年12月19日，*ST龍力公告稱，「經公司內部核查，上述第一期借款資金主要來源為大同證券管理的資金集合計劃。2017年12月7日已到期，截至公告之日公司未清償，出現債務違約的情況。」據查，*ST龍力這筆借款金額共2.27億元，借款期限為兩期，第一期借款期限為2016年12月7日至2017年12月7日，借款金額為1.37億元。但*ST龍力2017年未經審計的三季報顯示，公司貨幣資金為9.36億元；2017年中報顯示，公司貨幣資金為9.52億元，幾乎全部為可隨時用於支付的銀行存款。看似在手現金充裕，為何無法按期償付1.37億元的借款？

上述財務專家表示，「賬上現金多，還不起債務，很有可能表明公司的現金是虛的。由於資產負債表是時點數，有時年末的現金是臨時為了做賬搞回來的，賬做完要還回去。這需要結合公司的業務運營，看公司的業務是否有足夠的現金流。另外，公司的資產實不實還體現在負債端可能有表外負債。」

*ST龍力2017年年度巨虧34.83億元，其三季報預計去年盈利1.17億元-1.76億元。其中，虧損有27.27億元來自營業外支出的「財務自查調整損失」。據*ST龍力獨立財務顧問華英證券1月19日出具的專項現場檢查報告顯示，*ST龍力累計挪用了募集資金專項賬戶中的2.85億元。

一家上市公司的財務人員表示，財務自查調整損失的可能性很多，比如說不敢追償，查不出來的借貸懸案也有可能。

又如藍豐生化。4月3日公司公告，全資子公司方舟製藥銀行存款賬實不符，涉及金額約3億元，再次暴露公司現金管理存在缺陷。

多位具有財務背景人士告訴中國證券報記者，相比其他資產端科目，貨幣資金造假難度相對較大，因為涉及到銀行流水賬單，易被追查。「企業要在貨幣資金上進行舞弊，一般是被逼急了才會去做。」

（來源：中國證券報）