原標題：江漢江淮江南等地將有一次強降水過程



人民網北京5月5日電 據中央氣象台網站消息，今天（5日）白天，重慶中北部、湖北東北部、河南東南部、安徽中北部、江蘇西北部、浙江北部等地的部分地區出現大雨，安徽西部、浙江北部局地暴雨（50～68毫米，最大小時雨量20～30毫米）；青海東部和南部的部分地區出現小到中雪或雨夾雪，局地大雪。另外，南疆盆地、北京南部、河北東北部的部分地區出現浮塵或揚沙天氣。

重點天氣預報

1.江漢江淮江南等地將有一次強降水過程

受加強北抬的西南暖濕氣流和北方南下冷空氣共同影響，西南地區東部、江漢、江淮、江南及華南北部將有一次強降雨過程，重慶東部、湖北、河南南部、安徽中南部、江蘇中南部等地有暴雨，局地大暴雨並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。過程最強時段為5日夜間至6日夜間。

預計5日20時至6日20時，西南地區東北部、江漢、江淮等地的部分地區有大雨；重慶東部、湖北西南部和東北部、河南東南部、安徽中部、江蘇中南部等地部分地區有暴雨，局地大暴雨（100～160毫米）（見圖1）。

圖1 全國強降雨落區預報圖（5月5日20時-6日20時）

未來三天具體預報

5月5日20時至6日20時，江漢江淮有強降雨。黃淮南部、江淮、江漢、江南北部、西南地區東部等地有中到大雨，其中，重慶東部、貴州北部、湖北西南部和東部、河南東南部、安徽中部、江蘇中南部等地部分地區有暴雨，局地大暴雨（100～160毫米），上述局部地區將伴有雷暴大風、短時強降水等強對流天氣（見圖2）。

圖2 全國降水量預報圖（5月5日20時-6日20時）

5月6日20時至7日20時，降雨區減弱南壓。江南中東部和南部、貴州南部、華南北部等地有中到大雨，其中廣西東北部、湖南南部、江西東北部等地局地有暴雨（50～90毫米），上述局部地區將伴有雷暴大風、短時強降水等強對流天氣。遼東半島、江淮東部等地有4～6級風，新疆南疆盆地等地的部分地區有揚沙、局地有沙塵暴天氣（見圖3）。

圖3 全國降水量預報圖（5月6日20時-7日20時）

5月7日20時至8日20時 華南、雲南東部、貴州西部等地的部分地區有中到大雨，其中廣西中部和南部局地有暴雨，上述局部地區將伴有雷暴大風、短時強降水等強對流天氣（見圖4）。

圖4 全國降水量預報圖（5月7日20時-8日20時）