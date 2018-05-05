原標題：白俄羅斯希望推動白中關係進一步發展



新華社明斯克５月４日電（記者魏忠傑 李佳）白俄羅斯國民會議共和國院（議會上院）主席米亞斯尼科維奇４日接受中國記者聯合採訪時表示，希望與中國在共建「一帶一路」方面繼續加強合作，推動兩國關係再上新台階。

米亞斯尼科維奇說，中國是白俄羅斯可靠的朋友和戰略夥伴，白方珍視兩國之間的坦誠友好關係，發展對華合作是白俄羅斯外交的重要優先方向。他說，兩國關係建立在相互尊重與平等基礎之上，兩國積極開展政治對話，經貿、投資及人文領域的合作成效顯著。兩國在重要國際問題上看法一致，都主張建立多極世界、不干涉別國內政、和平解決國際衝突和爭端，在雙邊及多邊場合相互積極配合。兩國的高水平政治對話也促進了經貿關係的發展，使得近年來雙邊貿易額大幅增長。

米亞斯尼科維奇說，白俄羅斯願與中國一道共同規劃本國的發展，是真正與中國在世界範圍內共建命運共同體的國家之一。他認為，將來各國只有共同規劃協同發展才能消滅保護主義和貿易壁壘，為開展全球經濟合作創造公正條件。

他說，白俄羅斯特別重視參與「一帶一路」建設，對該倡議給予巨大期望並對其發展前景充滿信心，目前該國正全力推動該倡議的落實。作為歐亞經濟聯盟成員，白俄羅斯將大力推動「絲綢之路經濟帶」與歐亞經濟聯盟的對接，將其當作本國的重要任務。被譽為「絲綢之路經濟帶」明珠項目的中白工業園目前正快速開發建設，吸引多個國家的企業入駐。白俄羅斯認為中白工業園的發展前景廣闊，視其為本國重要的戰略性項目。

談到兩國經貿合作，米亞斯尼科維奇表示，希望白俄羅斯能擴大對華出口，搭乘中歐班列的便車將更多優質食品及高科技產品出口中國，並加強與中國的金融投資合作等。他說，在今年中國「白俄羅斯旅遊年」期間，白方將創造一切便利條件吸引中國遊客到白俄羅斯觀光旅遊。