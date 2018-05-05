新華社石家莊5月5日電 綠色體育裝備製造中國·保定高峰論壇5日在保定舉行，論壇以「新時代、新標準、新技術，推動體育裝備製造業高質量發展」為主題。

論壇圍繞體育用品製造業的發展動力和活力，深入探討如何強化新標準，開發新技術，推動河北體育裝備製造業加快轉型升級。河北省體育局副巡視員王春認為，河北體育用品製造業發展勢頭強勁，但還存在著高產值、高附加值製造產業短缺等問題。高質量發展必須要以標準化和新技術作支撐，打造完善的產業鏈條，培育壯大新型市場主體。

河北省體育產業協會主席馬金亮則表示，河北體育用品製造業處在轉型升級的關鍵時期，要促進河北體育製造業由中低端向中高端邁進，推進體育用品研發能力升級，打造一批擁有自主產權、自主品牌的現代化體育用品生產企業。

論壇上，河北省體育產業協會與中信銀行簽訂了戰略合作協議，中信銀行將為該協會會員提供總額100億元綜合授信，依託中信集團內部金融控股平台的協同優勢，整合各類金融資源，為協會會員提供綜合性全能金融服務。河北省體育產業協會還與天津市體育產業協會、湖北省體育設施建設協會、江西省地坪行業協會、湖南省體育設施建設協會等分別簽訂了戰略合作框架協議。論壇同時舉辦了中國足球協會場地器材委員會保定會議。

保定市副市長楊偉坤介紹，作為京津冀協同發展中部核心功能區中心城市，保定近年來把加快發展體育產業作為推進轉型升級、增強城市活力的重要舉措。中國體育經濟研究中心主任鮑明曉、國家體育總局體育器材裝備中心體育標準部主任侯力波等專家和體育用品企業代表分別就新技術應用、新標準發佈、投融資等作了主題演講。

論壇由河北省體育產業協會、保定市體育局主辦，國體旗艦認證服務公司、河北省燕趙體育經濟研究服務中心和國體旗艦體育設施有限公司承辦。