來源：市界

作者：甄祥晴

A股市場成色好的教育股相當稀缺。在全通教育「將空頭和多頭來回通通教育了一遍」的2015年，中公教育剛接受上市輔導，之後多年音訊全無。

2018年5月4日晚間，突然平地一聲雷，亞夏汽車披露了中公教育借殼上市的草案。

作價185億元借殼上市

根據交易草案，此次借殼上市就包括了重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓三個部分，並且三部分互為條件。

具體而言，就是上市公司擬將截至2017年年底除保留資產以外的全部資產與負債作為置出資產，與中公教育100%股權中的等值部分進行資產置換；擬置入資產與擬置出資產交易作價的差額部分則由上市公司以發行股份的方式向中公教育股東方購買。

經各方協商一致，上市公司擬置出資產最終作價13.5億元，擬置入資產（中公教育100%股權）最終作價185億元。至於擬置出資產和置入資產之間171.5億元的差額部分，上市公司擬發行46.6億股股份進行支付。

此外，本次交易還涉及到股份轉讓，上市公司控股股東亞夏實業將向中公合夥和李永新分別轉讓其持有的8000萬股和約7270萬股亞夏汽車股票。

本次交易中擬置出資產將作為中公合夥受讓8000萬股亞夏汽車股票的交易對價，李永新則以10億元現金作為其受讓亞夏汽車約7270萬股股票的交易對價。

值得注意的是，本次交易中擬置出資產作價13.5億元，較該部分資產審計后賬面凈資產增值36.66%；而作為擬置入資產的中公教育100%股權雖然最終作價為185億元，但是其經審計凈資產賬麵價值約為10億元，評估價值為185.35億元，評估后增值率約為1753%。

此次交易完成後，上市公司將持有中公教育100%股權，主營業務也將發生根本變化，從主營品牌汽車經銷、維修、裝潢等將轉型為從事非學歷職業就業培訓服務，主要業務涵蓋公務員招錄、事業單位招錄、教師資格及招錄等。

中公教育創始人魯忠芳、李永新母子及其一致行動人中公合夥持有上市公司股權合計預計將達到60.18%。由此，魯忠芳、李永新將成為上市公司的控股股東及實際控制人。

近39億元業績承諾能否完成？

根據公告，在此次交易中，交易方之間還涉及業績對賭。也即，上市公司與李永新等8名業績補償義務人簽署了《盈利預測補償協議》。

根據協議，本次交易的業績補償期為2018年度、2019年度和2020年度。在業績補償期內，中公教育扣非后歸母凈利潤數須分別不低於9.3億元、13億元和16.5億元。

也就是說，在未來三個年度內，中公教育扣非后歸母凈利潤合計須達到38.8億元。

然而，市界（ID：newsseeker）梳理中公教育歷史財務數據發現，2013年度—2017年度，中公的營收分別為8.75億元、14.22億元、20.76億元、25.84億元、40.31億元，相對應的凈利潤分別為4855萬元、5025萬元、1.6億元、3.2億元、5.2億元。

顯而易見，中公教育前五個年度完成的凈利潤合計不到11億元。

作為一家涵蓋公務員、事業單位、教師等職業考試培訓的教育機構，中公教育創建於1999年。在業務和發展模式方面，國內市場上與中公教育最為相像的教育培訓機構是剛剛宣布在新三板終止掛牌的華圖教育，雙方互為最直接的競爭對手。

市界（ID：newsseeker）同樣梳理了華圖教育歷史財務數據發現，2013年度—2017年度，華圖教育的營收分別為9.84億元、11.55億元、13.2億元、18.9億元、22.4億元，相對應的凈利潤分別為1.2億元、1.05億元、2.12億元、3.4億元、3.75億元。

也即，華圖教育前五個年度完成的凈利潤約為11.52億元。

那麼，中公教育將能否完成2018年度—2020年度合計38.8億元的扣非后歸母凈利潤呢？這是一個巨大的疑問。

營收蹊蹺飛躍

早在2015年12月，中公教育就與華泰聯合證券簽署協議，接受創業板上市輔導，之後「杳無音信」。如今一紙借殼上市公告，驚呆業內眾人。

市界（ID：newsseeker）了解到，作為中公教育競爭對手的華圖教育，曾在2012之後，三次衝擊A股IPO失敗，後來登陸新三板。

然而，在新三板市場上過得並不如意，華圖教育於2018年2月12日正式宣布摘牌，結束了其與新三板市場的三年多姻緣。目前華圖教育準備在港交所上市。

根據現有公開數據，市界對二者的業績提前進行了一番橫向對比。

從營收來看，2013年、2014年，中公教育和華圖教育相差不大。自2015年開始，中公教育突然遠超華圖教育，2017年中公營收竟是華圖教育的1.79倍。

然而，從凈利潤來看，2013~2015年，中公教育基本是華圖教育凈利潤的一半，2016年則基本持平，2017年中公教育凈利潤突然做到華圖教育凈利潤的1.38倍。

為何在2017年，中公教育業績出現突飛猛進？

國金證券分析師對市界（ID：newsseeker）表示：「華圖近幾年資本化耗費太多精力，業務受到了一定限制。中公之前沒太把精力放在資本化上，有些業績釋放是可以理解的。」

雖然具有一定業績釋放可以理解，但是縱向比較中公教育近幾年的業績，還是存在疑問。

公告顯示，從按授課方式來看，中公教育營收主要來自於面授培訓，2015~2017年佔比都在93%以上。在面授培訓中，來自協議班的營收佔比最大。

所謂協議班，即中公教育與學生達成協議，若是沒有通過考試，中公教育會退還學員一部分費用。按權責發生制，協議班是學員通過考試后確認收入，沒有通過考試才需要退款。

有業內人士向市界（ID：newsseeker）分析稱，從邏輯上說，2017年中公教育人員的增量是渠道擴張帶來的，具體的招生人數增幅最大的是面試協議班。在這種情況下，銷售現金流入和收入的比例其實就是協議班通過的比例。

他對市界（ID：newsseeker）表示：「然而，從現金流量表和利潤表來看，中公教育45億元的銷售現金流入有40億元結轉了收入，不符合行業規律。一般而言，協議班收款能結轉50%收入就非常高了。」

市界發現，中公教育具體如何將協議班收入結轉到確認收入，本次交易草案沒有披露。

銷售能力面臨巨大考驗

根據此次交易草案披露信息，中公教育銷售費用主要為銷售人員工資社保、差旅交通、折舊攤銷、房租物業、市場推廣費以及其他費用等。2015年—2017年，中公教育的銷售費用分別是4.28億元、4.81億元、8.41億元，呈現增長趨勢，尤其2017年是2016年1.75倍。

中公教育解釋稱，2017年費用上漲原因在於職工薪酬支出和宣傳推廣投入加大。

隨著經營規模的擴大和分支機構的增加，中公教育2017年新招聘了大量負責銷售崗位和市場宣傳的員工，職工薪酬支出較上期增加2.65億元。同時，中公教育持續增加在宣傳推廣方面的投入，因此市場推廣費較上期增加6182.37萬元。

然而，如此大規模的投入銷售並沒有得到消費者的認可。

市界發現，中公教育在報告期內涉及10起行政處罰，均是由於涉嫌虛假宣傳、保證性承諾。例如「對其提供的服務進行誇大的引人誤解的虛假宣傳。」「廣告中含有對教育效果作出明示的保證性承諾內容」等。

在教育培訓行業，銷售模式確實一直廣受詬病。

此前在尚德教育上市時，也被曝曾經涉嫌虛假宣傳、退費難等問題。比如，新京報就曾報導，尚德機構銷售員具有飾演多重身份、虛假承諾補錄學籍、勸轉專業、虛假優惠等招攬新學員的各種「套路」。

對中公教育來說，要完成相對於現有盈利水平來說超高的業績承諾，銷售能力同樣是一個巨大的考驗。