伯克希爾股東大會召開在即 公司公佈第一季度財報北京新浪網 (2018-05-05 21:30)
伯克希爾·哈撒韋股東大會召開在即 公司公佈第一季度營業利潤為48.7%
伯克希爾·哈撒韋財報稱，其第一季度營業利潤增長了48.7%，達到53億美元，原因是其保險承銷業務重新回漲，鐵路、公用事業和其他業務也出現了增長。
然而，由於會計規則的變化，該公司的股票投資組合價值為170億美元，而該集團的第一季度虧損為11億美元，相比下去年第一季度的凈收益為40億美元。
伯克希爾公司將這些投資的價值減記了近63億美元。
沃倫？巴菲特在他的年度致股東信中就會計規則變化問題向股東發出了警告。他表示，新規定可能「在股票投資組合的價值中產生一些真正狂野和反覆無常的波動」，這將「淹沒那些描述我們運營業績的真正重要數字」。
巴菲特正準備在周六上午晚些時候主持公司的年度股東大會。他在周五接受CNBC採訪時表示，公司在第一季度又收購了7500萬股蘋果股票，這進一步增加了該公司已經持有的巨額股份。同時，它還拋售了剩餘的IBM股份。
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