夜讀丨你的勤奮正在暴露你的智商

國館（ID：guoguan5000）



21君：人與人的差距到底是如何拉開的？有的人說是因為原生家庭的差距而拉開的，有的人說是因為個人思維格局而拉開的。這些聽起來都太虛了，一個實際一點的回答：人與人的差距，是從對「複利」的認識偏差開始拉開的。經濟學家用一個公式表達複利效應：（1+r）n；R代表你正在做的事，N代表時間。只要r為正，即你在做正確的事，時間就會為你帶來奇迹。

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特別鳴謝本期主播：天舒

什麼是複利思維？

先問一個問題：

假設一張0.04m的普通紙張足夠大，將其對摺，再對摺，如此重複對摺64次，大概會有多高。

很多人想，一張紙才多厚呀？薄薄的一層，幾乎可以忽略不計，對摺64次，撐死了也就幾層樓那麼高，10米？20米？

這已經算是極限了。

而事實是，如果你算一下的話，一張薄薄的紙，對摺64次，其高度166020696萬公里，這個長度是什麼概念？地球到月球的距離，才38.4萬公里。

這就是複利思維的力量。

如果你還不能相信的話，再看一個問題：

一片池塘出現了一小塊浮萍，它每天增長一倍，預計10天就能長滿整個池塘，請問，多少天能長滿一半水面？

答案是第九天。

也就是說，你第九天看的時候，才覆蓋池塘的一半，但只需一天時間，就覆蓋全部了，聽起來魔幻，但事實如此。

當你有5000萬美金時，你只是個千萬富翁，可是只要翻一番，一天之內，你就會變成億萬富翁。

這就是複利的力量。

所謂複利思維，其本質就是：

做事情A，會導致結果B；

而結果B，又會反過來加強A，

不斷循環。

正如一張紙的對摺，每一次都是把之前的結果翻倍；

正如滾雪球，雪球粘上的雪越來越多，變得越來越大，而越來越大的雪球又能夠粘上越來越多的雪，如此不斷重複，雪球會大到不可想像；

正如財富的積累，當你有了盈餘資金，即使不多，只要能產生盈餘，

哪怕很低的盈餘（例如回報率5%），不斷重複，利滾利，長時間下來，也會是一筆很大的資金。

經濟學家用一個公式表達複利效應：（1+r）n

R代表你正在做的事，

N代表時間。

當r為正時，例如你每天堅持看半個小時書，也許一天兩天，你和別人的差別無法顯現出來，但三四十年之後，差異是你想像不到的；

再例如你每天堅持跑步半小時，也許一天兩天，你的身體並沒有變得多麼強壯，三四十年之後，和你同齡的人，有的人也許已經不在了，有的人疲弱不堪，但你還是能一餐吃三碗飯，一口氣上六樓不用喘。

只要r為正，即你在做正確的事，時間就會為你帶來奇迹。

財富福利

在財富積累領域理解複利思維，最好的例子是巴菲特。

大家都知道巴菲特曾經是世界首富，即使是現在，依然是全球富豪榜前十位的人物。

但是很少有人知道，巴菲特一生中99%的財富，都是他50歲之後獲得的。

也就是說，50歲之前，他也許就和我們一樣，是一個普通的中產階級，50之後，進入財富爆炸期。

關於財富積累，巴菲特在其 2006 年《致股東信》中，舉了一個例子：

從 1900年1月1日到？1999年12月31日，道瓊斯指數從 65.73 點漲到了？11497.12？點，足足增長了176倍，是不是非常可觀？

那它的年復合增長是多少？

答案是並不讓人欽佩，才僅僅只是 5.3%。 ？

這個增長率意味著，你有一萬塊錢，每年才新增530塊錢，不用巴菲特，每個普通人都能做到這個增長，但這個世界只有一個巴菲特，因為只有他能持續數十年地堅持。

有是什麼複雜的財富秘訣嗎？

並不是，就是很簡單的複利思維的運用，簡單的事情重複做，重複的事情認真做。

如此而已。

既然按照複利思維的效應，掙錢很容易，為什麼還有很多人掙不到錢？

這裡有個很大的誤解。

很多人認為複利的核心在於回報率，但其實複利真正的核心在於時間，即使年5%的回報率，100年後，也是一個不可思議的數字。

問題是：有多少人，能持續做到100年每年5%的回報率。

不是能力上能否做到，而是沒有這個耐心。

要麼覺得回報率太低，不屑去做；

要麼覺得回報率太低，摁不住蠢蠢欲動的瘋狂舉動。

這就是富人和窮人最根本的區別。

大多數人總想著一夜暴富，用最短的時間追求最快速的財富積累，追求過高的回報率。

高回報率意味著高風險率，被騙、虧空、債台高壘，壓死了一個又一個普通人；

真正的智者追求財富穩步增長，平衡好回報率和時間，「不要把雞蛋放在同一個籃子里」、「價值投資理論」等等，說的就是這樣。

巴菲特說：「人生就像滾雪球，關鍵是要找到足夠濕的雪，和足夠長的坡。」

90年代的股票，10年的房地產，17年的比特幣和消費升級，這個時代不缺機遇，只要你用心，有耐心，未必會成為首富 ，但實現普通人的資產增值保值還是不難的。

一夜暴富總是很難的，但慢慢掙錢相對容易很多。

只可惜，這個世界絕大部分人，都喜歡做難的事情，而不做容易做的事情。

希望你不要這樣。

知識複利

複利思維可以用來思考人生，而不僅僅是財富積累。

李笑來當了7年的新東方英語老師，堅持每天雷打不動看2個小時書，2016年12月份，他在得道上線了一個專欄，分享自己學到的知識。

你知道這個專欄最後賣了多少份？105866份，營業額2000多萬，不到5個月的時間。

去年，電視劇《歡樂頌2》大火，安迪作為職業精英的形象深入人心，她最突出的一個特徵就是，每天都要看2小時書，不管再晚，必須至少看2個小時。

歡樂頌5個女主角裏面，也就安迪有看書的鏡頭。

日積月累幾十年，同樣的年齡，無論是在氣質、認知格局和收入方面，安迪都都比樊勝美高出太多。

也許你會覺得，安迪是虛擬的，李笑來離自己太遠。

那來說說雷海為吧，一個外賣小哥，在今年的中國詩詞大會上擊敗北大碩士，成為年度冠軍。

范雨素，一個普通的家政保姆，去年，一篇《我是范雨素》火爆網路，兩家出版社連夜打電話找她出書。

用常人的眼光外賣小哥擊敗北大碩士，家政保姆成為火熱作家，某種程度上算成功了吧。

人們一定會認為，他們背後付出的辛酸，是常人無法想像的。

真的他們背後付出了很多辛酸嗎？

記者問雷海為：「你每天的作息時間是怎樣的啊？哪有時間看詩詞呢？」

雷海為答：「不管工作和生活多麼忙碌，時間擠一擠還是有的。

送外賣其實有很多碎片化的時間，這些時間用來背詩詞是比較合適的。

比如在商家等餐的時候、在路上等紅燈的時候。

這些時間都可以拿來背詩，下午兩點半到四點半這段時間，我回到住處換過電瓶，吃過午飯，有那麼一個多鐘頭的時間。

這個時間相對充足，就可以坐下來好好讀幾首詩詞。」

你看，等餐、等紅燈、回到住處換電瓶休息的時候，背個把小時詩詞。

辛苦嗎？好像也沒有到挑燈夜戰的地步；

辛酸嗎？和你等紅燈、坐地鐵看手機，其實是一樣的。

正是這日積月累的一個小時閱讀，一個外賣小哥擊敗了一名北大碩士。

這就是複利的力量。

董卿說「你在讀書上花的任何時間，都會在某一時刻給你回報。」

所謂知識複利，就是：

新知識不斷成為下一次思考素材的積累，

從而讓知識能夠不斷以「複利」速度快速迭代。

健康複利

連續40年沒有生病，連基本的感冒都沒有，做到這樣，難嗎？

我一開始以為，難。

如果讓我做到連續1年不生病，可能還可以。

但連續40年不生病，連基本的感冒都沒有。

難，真的很難。

後來，我看到了張全通的故事，一個76歲的老人，和其它年逾古稀的老人不一樣，

張全通首先看起來就不想70多歲的，一身肌肉，雖然不是渾身大塊頭，但皮膚沒有鬆弛，身體贅肉很少。

更重要的是，張全通對記者說：「我從30歲之後，就從來沒生過病，連基本的感冒都沒有。」

怎麼做到的呢？

每天堅持慢跑2公里，游泳半個小時，即使是冬天也不例外。

「只要海水沒有結冰，再冷我都不怕，別人穿著棉襖，我只穿一條泳褲，到海里就跳下去。」

從31歲開始，整整堅持了46年。

這樣的堅持帶來的回報就是：

他的身體素質和樣貌，看起來比同齡人要年輕20歲。

健康也是有複利的，你今天多鍛煉20分鐘，身體就能得到一分的鍛煉，反過來就能促進你明天的工作和鍛煉。

其實要身體健康真的不難，一日三餐正常吃，別熬夜，作息規律，每天堅持慢跑和鍛煉半小時，難嗎？不難，有點心都能做到。

一直堅持，身體就會給你回報。

人脈複利

人脈也是一個複利模型。

尤其是在社交媒體如此發達的今天。

職場上有一個說法，叫做「情感銀行」。

今天，你損害了一個朋友的利益，即是從「情感銀行」中取了錢；今天，你和朋友合作共贏，即是往「情感銀行」中存了錢。

「情感銀行」其實就是你的人脈資源，一個人「情感銀行」中的存儲越多，意味著人脈資源越豐富。

但人脈複利講的是，你是每天在往「情感銀行」中存錢，還是每天在從「情感銀行」中取錢。

簡單來說，一個天天需要麻煩同事的人，和一個天天能給同事帶來幫助的人，

在公司同事群中留下的形象一定是不一樣的。

人際關係大師斯蒂芬·傑姆提出「微笑原則」，每天早上上班，對每一個同事微笑，

一年後，會取得意想不到的效果的。

為什麼會這樣呢？

因為你的微笑所傳遞之人，又會把對你的好印象擴散出去，並在行為上反饋給你，

例如，在與你共事時更加積極，對你的工作更加包容，等等。

這些反饋會促使你更喜歡微笑待人。

人脈複利的最終回報是，你將會在人群中擁有自己的形象，以至於每當有人提起你，立刻會有人附和說：「他可真不錯啊！」

？9

複利效應的「臨界點」

？《道德經》裏面說：「天下大事，必作於細；天下難事，必作於易。」

從複利思維來看，人生很多難題，其實都不難。

為什麼很多人依然熬不過去。

因為他們沒有熬過那個臨界點。

複利效應中，有一個「臨界點」，一旦事情邁過這個「臨界點」，就會飛速向前發展。

前面的例子中，池塘中的浮萍每天增加一倍，從0到覆蓋一半，花了9天，而從覆蓋一半到覆蓋全部池塘，僅僅只花了一天。

這就是「臨界點」。

巴菲特的財富積累可以看出來，從0增長到100萬美元，很難，也許需要幾十年時間，但過了100萬美元這個「臨界點」，從100萬美元增長到200萬美元、500萬美元，就變得容易很多。

馬雲有一句話，可以很形象地描述複利思維的「臨界點」：

「今天很痛苦，明天很痛苦，後天很美好。但絕大部分人都死在了明天晚上。」

你也許可以堅持一天兩天一年兩年每天看書，你也許可以堅持一天兩天一年兩年每天鍛煉，但看不到效果，也許你就放棄了：

「唉，沒什麼用。」

其實不是看書鍛煉沒什麼用，是還沒有到達那個「臨界點」。

很多人都知道複利思維，「臨界點」在存在區分這個世界的平庸者和偉大者。

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複利效應的破壞效果驚人

以上，講的是複利效應的正面效果，一旦人生進入負循環，複利效應的破壞效果一樣可怕。

每一次雪崩，都是每一朵雪花施加的重量。

一個事物一朝崩潰，一定是此前無數次的重複錯誤行為。

每天堅持鍛煉半小時，你健康指數在數十年後比同齡人會優秀很多很多；

那麼，如果每天都熬夜半小時呢？

也許幾年之後，就不在人世間了。

假設一個人的水平是1，如果每天毫無進步，那麼一年後，這個人的水平還是1

如果每天進步1%，例如每天看書，鍛煉等等，1年後，這個人的水平是：

（1+1%）365=37.38；

反過來，如果這個人每天退步1%，例如堅持玩手機、刷微博，每天熬夜半小時，身體透支1%，1年後，這個人的水平是：

（1-1%）365=0.025

37.38和0.025，差距一目了然。

當然，這隻是純理論和數字的推導。

但這些推導依然有意義，它們會警告每一個人：

即使你每天只錯那麼一點點，一年，或者十年之後，你的人生軌跡，也許再也無法改變，你會徹底淪喪。

所以，每天努力一點點，用投資大師芒格的話來說：「確保你每天睡覺之前，都比你醒來時聰明一點點。」

剩下的，交給時間，你的人生會進入正循環軌道。

來源？/ 國館（ID：guoguan5000）？一個有品有內涵的公號。用文化修鍊心靈，以智慧對話世界，在這裏，重新發現文化的魅力。國館2018重磅新書《圖說二十四節氣》正火熱銷售中。