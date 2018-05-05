【今年約有一萬華人參加巴菲特股東大會】據現場人士估算，今年從全球各地來到奧馬哈市參加巴菲特股東大會的華人就有一萬人左右。現場人士表示，今天超過5萬名參會者中，來自中國的投資人接近25%也就是四分之一。大家都越來越珍惜每年的股東大會，每一年都可能是巴菲特和年事更高的芒格的謝幕演出。