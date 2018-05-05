新華社北京5月5日電（記者胡浩）作業無需老師批改而是由測評系統自動批改，大數據為每位學生「量身定製」作業菜單，AR/VR等可穿戴設備賦予學生「上帝視角」，讓抽象難懂的知識點變得直觀生動……記者5日從第三屆全國基礎教育信息化應用展示交流活動中了解到，信息技術正在推動我國基礎教育教學模式變革與創新。

5日在北京拉開帷幕的第三屆全國基礎教育信息化應用展示交流活動由教育部基礎教育司主辦。全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團將在為期3天的活動中展示本區域基礎教育信息化應用成果，教育部遴選培育的75個基礎教育信息化應用典型區域和學校案例將在此期間發佈。

黨的十八大以來，我國基礎教育信息化取得了長足發展。目前，全國中小學互聯網接入率已上升至94%，多媒體教室比例超過80%，每百名中小學生擁有計算機12台。不少省市從教學實際需求出發建設了教育城域網，部分東部地區已啟動無線教育城域網、校園網和「智慧校園」建設試點。

基礎教育的信息化變革也吸引了眾多高新技術企業的關注和參與。

2017年底，人民教育出版社與騰訊公司合作，共同推出了全國首個可AR識別的教材資源。展示交流活動開幕當天，人教社與騰訊簽署戰略合作協議，未來還將重點就新技術、新產品及其在教育領域的應用開展深入研究和推廣，其中包括AR教材、個性化學習平台、雲服務、「智慧校園」等。

交流活動現場，科大訊飛、中國移動、「一起科技」教育平台等40餘家企業展示了人工智慧在教育領域的創新應用，吸引了眾多觀眾駐足觀看和體驗。

教育部副部長朱之文表示，未來還要緊緊抓住信息化發展的歷史機遇，把信息化擺在更加重要的位置，努力以信息化支撐和引領新時代基礎教育的改革和發展。要充分利用互聯網和信息技術，全面落實立德樹人根本任務；要注重統籌規劃，將信息技術引入到教育教學全過程；要勇於改革創新，不斷完善基礎教育信息化發展的體制機制。