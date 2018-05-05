高三教師解讀熱門專業 推薦電競專業遭家長怒斥北京新浪網 (2018-05-05 21:30)
據錢江晚報報導，高考在即，有位高三老師解讀了2018十大熱門專業，電子競技排名第三，老師還播放了電競主播受央視採訪的新聞視頻，遭家長怒斥就是不學無術，部分網友表示認同家長，但也有網友認為：電競主播都身價百萬，家長太過激！
老師如果是拿數據客觀分析的話，我覺得這個家長可能有些過激了
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