《戰神4》銷量到底有多快？看看對比就知道了北京新浪網 (2018-05-05 21:30)
《戰神4》首發創下新紀錄，三天內銷量超過了310萬套（數字版+實體版），成為銷售速度最快的PS4獨佔遊戲。那麼《戰神4》的銷售速度到底有多快呢？看看下面的對比就一目了然了。
國外分析師Daniel Ahmad最近做出了一個對比，透漏了《神秘海域4》、《最後生還者》、《地平線：零之黎明》等PS標誌性獨佔遊戲的首發情況。
據Ahmad，《神秘海域4》用時一周達到了270萬套，《地平線：零之黎明》則用時兩周達到了260萬套，而《最後生還者》（PS3）用時三周達到了340萬套。
因此沒有對比，我們無法察覺《戰神4》的銷售速度到底有多快：僅僅三天就超過了310萬，這個速度真的是「前無古人」了。
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