你可能從來都沒有想到，自己親手刪除的微信消息，只要10塊錢就能恢復。

上個月，合肥市紀委在其微信公眾號中發文稱，今年3月，安徽巢湖市紀委監委在辦案時，利用科技從談話對象處提取到一組被刪除的微信聊天記錄，藉此順利完成案件偵破。消息一出，引發了不少網友對自身信息安全的擔憂。

作為中國人最常用的社交軟體，微信一直表示自己從不會存儲用戶的聊天信息。但仍有不少網友質疑，為什麼被刪除的聊天記錄仍能被恢復。

4月29日，微信官方公眾號「微信派」發文解釋，「消息中稱提取被刪除的微信聊天記錄，其實都是通過司法取證技術從手機設備本身的存儲系統中恢復的。」

尋找中國創客體驗發現，通過技術手段，刪除的微信聊天記錄可以被部分恢復，但由於時間長短等因素可恢復的程度不一。除此之外，手機上刪除的照片、文檔、簡訊等各式文件信息都存在這樣的風險。

這聽起來有些可怕，智能科技時代，要在電子設備上做到「閱后即焚」難上加難。一位安全專家表示，手機上刪除的信息理論上都存在被恢復的可能性，且無法做到完全永久刪除。

真的就沒轍了？當然不是，但方法有些殘忍粗暴，多位技術專家幾乎給出了一樣的答案：「水泡錘砸」——從物理上銷毀設備。

搜索如何恢復微信聊天記錄，網上會出現很多教程，在某寶上，也有標價10元到上百元不等的數據恢復服務。網上流傳的體驗視頻顯示，甚至幾年前的聊天記錄都可以被恢復。

尋找中國創客以需要恢復舊手機上的信息諮詢一位商家，客服表示：「用手機連接電腦，簡單配合就可以恢復。」恢復的信息甚至不用考慮刪除時間長短，「只要掃描到的都可以恢復。」

拍下這份標價為10元的數據恢復服務后，商家發來一個名為「蘋果恢復大師」的軟體安裝包，在這個神秘的軟體包里，打開軟體，可恢復的信息除了微信聊天記錄，還包括用戶的通訊錄、備忘錄、照片、簡訊等文件信息，幾乎涵蓋了手機中的所有隱私信息。

想要恢復已刪除的信息，就選擇對應圖標，之後靜靜地等待恢復結果即可。該店的一名技術客服解釋：「數據恢復只是一種挽救措施，並且數據恢復的程度由多重因素決定，若是沒有掃描到需要的信息，就說明已經徹底丟失了。」

記者實測了恢復微信聊天記錄，等待三四分鐘后，屏幕上就跳出來若干條被刪除的聊天記錄。

不過，軟體恢復的只是刪除中的部分聊天記錄，沒有能完全恢復已經被刪除的信息。客服解釋稱，這是因為資料庫被覆蓋了。

看來，10塊錢買的數據恢復軟體還是不夠強大。在某寶上，最貴的數據恢復服務要價5000元，「我們有豐富科學的恢復技術和操作經驗！協助您第一時間找回重要文件！請旺旺諮詢！」這樣的宣傳語被賣家標紅加粗，放到商品的詳情頁。

坦白講，這樣的服務在你想千方百計找回信息的時候是救命的，而當信息不再想被人看到的時候，很可能就是要命的。

這是怎麼做到的？

多名安全領域專家向記者表示，微信聊天記錄的恢復在理論上存在操作的可能性。按照微信官方的說法，微信並不會將用戶聊天信息上傳到雲端，聊天記錄實際上是存儲在手機本地。

頂象技術安全專家泮曉波分析，微信聊天記錄的恢復可能與文件系統的恢復方式類似。「操作系統對文件的刪除方式只是標記，僅僅刪除了文件索引。所以，可以直接搜索磁碟找到文件內容，並恢復已刪除的信息。」

青藤雲安全的安全技術總監孫維伯解釋稱，「一般的文件刪除只是把文件的標識區域在存儲設備上打上了標記」，並未完全刪除，當下次有文件寫入時，就會覆蓋這一區域，實現刪除的效果。

而上述商家提供的恢復刪除找回軟體，「就是找回這個標記，然後把文件恢復回來。」

想永久刪除有辦法嗎？

技術專家的說法讓人不寒而慄，刪除的文件都可以找回，那還有什麼安全可言？

記者發現，還有商家提供了另一種服務：永久刪除。該服務收費490元，並承諾「徹底刪除後任何人使用任何軟體、恢復工具都無法恢復」，永久刪除需要專業人員進入雲端後台操作，可以永久刪除賬號信息，但不會看到內容。

頂象技術安全專家田際雲認為，商家可能是遠程在手機中安裝一個類似文件粉碎的軟體，以此達到無法恢復的效果。「先安裝粉碎文件，再用複製文件佔滿空間，然後再刪除，主要面向小白用戶。」

孫維伯同樣表示，如果要防止刪除的文件被恢復，可以通過不斷重複擦寫文件存儲區域來實現，將標記的刪除文件實際的存儲位置多次覆蓋，以加大文件恢復的難度。

但即便如此，仍然無法確保刪除的文件無法恢復。這是因為通過刪除文件，然後複製大量無用文件去填滿存儲空間的做法，並不能100%確認無法恢復，只是降低恢復的可能。

孫維伯說。理論上被刪除的文件都可以被找回，即便數據存儲區域被多次擦除，仍然能夠恢復。「不過，這個就不是一般恢復軟體能做的了。」

普通人想刪除個文件就這麼難嗎？

也並非如此，孫維伯建議普通用戶不用過於擔心，市面上也有一些手機文件銷毀軟體，對於普通人來說也許夠用。

不過他私下透露，為了保護隱私，他從來不會賣掉自己的舊手機。（悄悄問一句，你的舊手機還留在自己手裡嗎？）

而如果真的想一勞永逸地刪除設備中的信息，有辦法嗎？兩位安全專家的回答驚人的相似：最安全也是最穩妥的辦法就是——「水泡錘砸」、物理銷毀。

「我建議這裏放一張電影裡黑社會把大哥大扔海里的照片。」孫維伯調侃著說。