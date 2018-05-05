富邦悍將蔣智賢近期狀況佳中央社 (2018-05-05 21:30)
中職富邦悍將隊蔣智賢近期狀況不錯，5日在新莊球場對上Lamigo桃猿隊，單場3安、生涯第5次單場雙響砲；近兩場出賽總計敲出7安、貢獻7分打點。中央社記者謝靜雯攝 107年5月5日
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