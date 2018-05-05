原標題：美國發射「洞察」號首探火星「內心」



新華社美國隆波克５月５日電（記者郭爽）美國太空總署５日凌晨從加利福尼亞州中部發射「洞察」號火星無人著陸探測器，首次探索這顆紅色星球「內心深處」的奧秘。

當地時間４時０５分（日期:１９時０５分），搭載「洞察」號火星探測器的「宇宙神」Ｖ－４０１型火箭從位於加州中部的范登堡空軍基地３號發射台騰空而起。此次發射也是美國首次在西海岸實施星際發射任務。

「洞察」號任務全稱「通過地震調查、測地學及熱傳導實施內部探測」，是首個研究火星內部的探測任務，也是美國火星無人探測項目的重要部分，設計任務時間為兩年。科學家希望通過「洞察」號了解火星內核大小、成分和物理狀態、地質構造，以及火星內部溫度、地震活動等情況。

這一火星探測器配備兩個可摺疊的太陽能板，展開后著陸器寬約６米。「洞察」號搭載了三部主要的科學儀器，分別為地震測量儀、溫度測量裝置以及「旋轉和內部結構實驗儀」。

可防風的地震測量儀靈敏度極高，足以「感知」尺度為氫原子半徑的地面運動，記錄「火星震」或隕石衝擊所引發的震波；溫度測量裝置可通過錘擊到達火星地下３米或更深處，測量火星內核釋放的熱量；而「旋轉和內部結構實驗儀」可以通過火星與地球間的無線電傳輸，來評估火星繞軸旋轉產生的擾動，用以提供火星內核大小的線索。

另外，以卡通明星「瓦力」和「伊娃」名字命名的兩顆「雙胞胎」迷你衛星也將與「洞察」號同行，成為首批進入行星際空間的立方體衛星。它們將在「洞察」號著陸時，把遠距離遙測結果直接發回地球。這兩顆衛星的成本約為１８５０萬美元。

如果一切順利，探測器預計將於１１月２６日左右在火星赤道附近著陸，然後用機械臂把地震測量儀和溫度測量裝置永久安置於火星表面。這將是在火星上前所未有的行動。

「洞察」號原計劃２０１６年３月發射，但由於其搭載的地震測量儀主要感測器出現真空密封不嚴問題，發射被迫推遲。美航天局之前發佈的一份聲明說，「洞察」號的預算原本為６．７５億美元，但重新設計地震測量儀加上任務延遲，導致項目成本超過９．９３億美元。