原標題：2018年巴菲特股東大會舉行 動畫回顧「股神」往屆都說了啥？



5日，沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司第53次股東大會在美國奧馬哈市舉行，該股東大會每年都約有4萬多名股東參會。回顧往年巴菲特股東大會，最精彩的部分莫過於問答環節，「股神」都有哪些「妙語」？2017年股東大會上，他稱自己一生中喜歡吃巧克力喝可口可樂，要用自己喜歡的方式享受生活…

編輯：耿心