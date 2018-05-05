原標題：通訊：從中馬友誼大橋走向中國



新華社馬累５月５日電？ 通訊：從中馬友誼大橋走向中國

新華社記者朱瑞卿 唐璐

「上橋啦！真希望我能從這裏走向中國！」１２歲的馬爾地夫女孩娜夫拉站在即將竣工的中馬友誼大橋上，這一刻她已經等了好久。

４日傍晚，中馬友誼大橋在濛濛細雨中迎來一群特殊的客人——３０餘名來自當地賈邁勒丁學校的學生。

「大橋還有多久能建好？」「建橋是不是很難？」「工人叔叔們有沒有危險？」……孩子們整齊地排成兩列走在大橋上，一邊好奇地四處望著，一邊連珠炮似的向身邊的中國工人叔叔發問。

「這座大橋再有１００多天就竣工了；海浪很大，在這裏建橋的確不容易，不過經過１０００多名工人叔叔共同努力，如今已經克服了這些困難；工人叔叔們都很專業，而且穿戴了安全設備，不用擔心。」承建單位中交第二航務工程局有限公司的施工技術組副組長汪磊耐心地解答。

作為中馬共建「一帶一路」的重要合作項目，中馬友誼大橋於２０１６年初正式動工。作為馬爾地夫有史以來第一座大橋，同時也是印度洋上第一座跨海大橋，中馬友誼大橋連通馬爾地夫首都馬累和機場島，由橋樑、填海路堤及道路等組成，使用壽命１００年。

在兩年多的建設過程中，數百名當地學生通過參加中方舉辦的大橋開放日活動，提前踏上中馬友誼大橋，感受馬爾地夫第一座大橋的魅力。中國駐馬爾地夫大使館臨時代辦楊寅告訴記者，舉辦大橋開放日這樣的活動，是希望讓當地人能夠切身感受「一帶一路」合作帶來的實惠，更加深刻地理解「一帶一路」合作的含義。

「鵝鵝鵝，曲項向天歌」，在陣陣海浪聲中同學們背誦起中國唐詩。賈邁勒丁學校從２０１６年起在四至七年級開設了中文課，當天前來參觀的學生們大都會說一些簡單的漢語。

「我雖然會背唐詩，但有時並不理解其中含義。希望未來能有機會去中國。到了中國，我的中文肯定會更好，也能更好地理解中國文化。」娜夫拉說。

參觀結束了，孩子們依依不捨地和工人叔叔們說再見，向大橋旁的馬累市中心停機坪廣場走去。在那裡，等待他們的是一場中餐美食盛宴。

作為中國駐馬大使館主辦的「一帶一路」宣傳月活動的一部分，中國美食節當天在停機坪廣場開幕。炒麵、年糕、醬肉……來自中國使館及在馬中資企業的各種中國美食應有盡有。

「真好吃！一會兒人該多了，我要再去拿一些。」一手端著新出鍋的餃子、一手拿著麻辣燙串串的艾哈邁德一句話引得同學們哈哈大笑。

不一會兒工夫，廣場上聚集了上百人，廣場一側的休閑娛樂區也更加熱鬧了，學用筷子、學寫漢字、畫臉譜，人們在遊戲中感受著中國文化。

當地誌願者穆罕默德·齊漢給小朋友們分發畫筆。他說：「雖然當地人都知道這座橋是中國幫助建造的，但很多人還不了解中國。這次在大橋邊品嘗中國美食、學習中國文化，有助於兩國人民增進相互了解，希望以後還能有這種活動。」

傍晚的陣雨掃盡馬累一天的悶熱。孩子們在不大的廣場上追逐嬉戲，大人們一邊享受美食一邊開心地笑著，隆隆的重型機械作業聲也不時從旁邊的中馬友誼大橋施工現場傳來……