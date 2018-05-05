集團再拓版圖 業務首次進入內蒙古自治區



香港, 2018年5月5日 - (亞太商訊) - 中國最大的殯葬服務提供商福壽園國際集團有限公司（「福壽園」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：1448.HK）欣然宣佈，集團已與和林格爾縣安佑生態紀念陵園有限責任公司訂立投資協議，增資并收購其全部股權。和林格爾縣安佑生態紀念陵園有限責任公司於中華人民共和國內蒙古自治區呼和浩特和林格爾縣註冊成立，主要從事墓園及相關服務，是集合各種墓園、墓地及殯葬服務的大型文化及人文紀念陵園。



集團將透過全資附屬公司上海福壽園實業發展有限公司（「上海福壽園」）向和林格爾縣安佑生態紀念陵園有限責任公司增資。增資後上海福壽園將成為其股東並持有其60% 股權。待若干條件獲達成後，和林格爾縣安佑生態紀念陵園有限責任公司現有股東將轉讓剩餘的40%股權予上海福壽園，上海福壽園將持有其100%股權並成為其唯一股東。



福壽園主席兼執行董事白曉江表示：「此次收購是福壽園首次涉足內蒙古自治區，能夠擴大集團業務地區範圍，且從長遠發展而言，該地區有巨大潛力。同時，我們相信集團在墓地及殯葬行業的營運經驗及專業知識將與和林格爾縣安佑生態紀念陵園有限責任公司的當地關係產生協同作用，將有效提高集團整體財務實力。」



有關福壽園國際集團有限公司

福壽園國際集團有限公司是中國最大的殯葬服務提供商、殯葬服務業的領軍者與整合者、中國殯葬業旗艦品牌，主要產品涵蓋墓園、殯儀、殯葬設備等領域。集團以「以人為本、文化為根」為宗旨，以創新務實、心平心誠的精神，讓逝者的告別變得美麗。福壽園在1994年開始在上海經營墓園，是首批進入中國殯葬服務業的私營企業之一和首批引入海外國際現代墓園及殯儀服務開發、管理方式的中國公司之一。集團透過量身定制服務，結合現代科技及當代表現手法，滿足客戶對中國傳統殯葬禮儀的需求。集團的業務擴展至上海、北京、河南、重慶、安徽、山東、遼寧、江西、福建、浙江、江蘇、廣西、内蒙古等十三個省區或直轄市的二十餘座城市。

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