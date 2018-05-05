來源：北京商報

每年五月的第一個星期六，「股神」沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司都將舉行股東大會，而2018年將是第53次。

日期:2018年5月5日晚間，一年一度的巴菲特股東大會將在巴菲特的家鄉——美國內布拉斯加州奧馬哈市舉行。每年約有4萬多名股東從全球各地來到奧馬哈，只為一睹股神風采，共同參與這項投資者的朝聖之旅。

過去的半個世紀，伯克希爾·哈撒韋公司董事會主席巴菲特和副主席查理·芒格聯手締造了全世界最大的投資公司，總資產超過5000億美元，回報率高達18261倍。

除了在巴菲特繼承人計劃仍將是投資者關注的焦點外，中美經濟、伯克希爾投資方向、公司未來發展等，都是人們感興趣的話題。

一：接班人會是誰？

「巴菲特和芒格的接班人會是誰？」這是一個老生常談的問題。

2018年1月份，巴菲特已經任命兩位得意門生為伯克希爾董事會的新晉副主席，他們分別是格雷格阿貝爾（Greg Abel）和阿吉特賈恩（Ajit Jain），當時，此舉被市場廣泛視作「股神」巴菲特退居幕後進程中的最新一步。

另外，隨著2018年李嘉誠、何鴻燊等「退休」，本次股東大會是否會確定巴菲特接班人或將成為最大熱點。

阿吉特現在負責保險業務，格雷格監管公司的其他業務。查理和巴菲特專注於投資和資本配置。

巴菲特在2018年致股東信中這樣誇獎兩位接班人：「股東們和我很幸運有阿吉特和格雷格來為我們工作。他們與伯克希爾公司相伴了幾十年，他們的血管中流淌著伯克希爾的血液。每個人的性格都與他的才能相匹配。這就說明了一切。」

二：下一個投資目標？

作為「股神」，2018年，巴菲特最想投資哪些行業，這肯定會是伯克希爾·哈撒韋公司股東和業界最關注的問題。

2018年2月，針對這一問題，巴菲特曾這樣回答全球10所大學的學子，「今天最好的生意是什麼，我希望我知道，但即使我知道，我也不會告訴你。如果你知道，請悄悄地告訴我，不要對其他人喊出來。最好的產業是有護城河的城堡。總會有其他人打算攻擊你的城堡，但問題是你的護城河是否夠寬。一些偉大的企業分散在許多領域，人們不會注意到它們，競爭對手也不會瞄準它們。但是隨著信息變得無處不在，這種事情變得很少。此外，有一些行業和公司曾經享受過護城河，但是這些行業已經逐漸消失了。」

其實，巴菲特近年來對於蘋果公司股票的持續增持，已有別於其過往信奉的價值投資，巴菲特過去一直鍾愛的是帶有護城河的純正消費股。不過，在2018年的股東信中，巴菲特並沒有單獨闡述買入並持有蘋果股票的邏輯。

日期:5月4日上午，巴菲特在接受CNBC採訪時表示，伯克希爾·哈撒韋公司在2018年第一季度加倉了7500萬股蘋果股票。這在伯克希爾·哈撒韋公司2017年底已擁有的1.653億股股票基礎上又大大增加了一筆。

巴菲特說：「這是一個令人難以置信的公司。如果你看看蘋果，我認為它的收入幾乎是美國第二高盈利的公司的兩倍。」

巴菲特還說，伯克希爾·哈撒韋公司的季度收益報告將於美國當地時間周六公佈，其中包括了伯克希爾·哈撒韋的十大持股信息，如果閱讀該報告的讀者足夠精明，他們將能夠發現伯克希爾對蘋果的濃厚興趣。

按照截至2017年年底的市值規模從大到小排列，伯克希爾·哈撒韋公司持倉排名前15的公司分別為富國銀行、蘋果公司、美國銀行、可口可樂、美國運通、Phillips 66、美國合眾銀行、穆迪公司、西南航空、達美航空、高盛集團、紐約銀行梅隆公司、Charter電視、比亞迪和通用汽車。

三：對中國經濟的看法

2018年巴菲特及芒格對於美國經濟政策的解讀和預判也是重要看點。

巴菲特近日接受媒體採訪時說，「中國過去五六十年做出的成績完全是一個經濟奇迹。是我完全沒有意料到的，」巴菲特告訴記者，「我只知道中國已經找到了自己的秘籍，正如美國幾個世紀以前所做的一樣。」

巴菲特認為，中國的增長還遠未結束。「中國目前經濟基礎要低於美國，所以從經濟增長的百分比上看，很長一段時間里中國都會高於美國。」巴菲特說，「中國經濟會有一個很好的未來，美國也是。」

不過，巴菲特認為中國需要比這更長的時間追上美國，「中國還有很長的路要走。」

巴菲特認為，中國成長為一個超級大國對美國來說未必是壞事。

「從現在往未來看50年，我們假設世界會出現兩種情況，一個情況是美國依然遠遠好於全世界的其他國家；另一種情況是每個國家都取得非凡的進步和成就，我相信你會覺得第二種情況是更好的，」巴菲特說，「我們應該歡迎一個更繁榮的世界，包括中國的經濟增長和繁榮。」

四：保險業務能否扭虧轉盈？

2017年，伯克希爾哈撒韋公司的保險業務結束了此前連續14年承保盈利的情況，轉而出現了承保業務稅前虧損32億美元的情況。

雖然2017年因為承擔了AIG公司200億美元損失的再保險，使得伯克希爾哈撒韋公司的保費收入大漲，但仍無法抵消三場颶風帶來的損失。

2017年9月，三場巨大的風暴襲擊了德克薩斯州、佛羅里達州與波多黎各，三次颶風對伯克希爾哈撒韋造成的損失約為30億美元。

儘管這些損失相較於伯克希爾哈撒韋的體量來說不算大，但這是多年來的第一次虧損，很可能會引發股東的詢問。

五：會否持續不看好數字貨幣？

近幾年，數字貨幣價格不斷飆升，令許多原本默默無聞的人身價倍增，但「股神」巴菲特卻沒有進行這方面的投資，並持續提及他對比特幣的不看好。相信在此次股東大會上，關於數字貨幣的問題仍會被拋給巴菲特和芒格。

巴菲特近日接受媒體採訪時表示，人們通常會購買兩種東西，認為自己是在投資，一種是真正的投資，而另一種則不是，比特幣屬於後者。

巴菲特稱，「如果你買了一個農場、一套公寓，或者對一家企業感興趣……你可以基於私人基礎做這些事情……這完美符合投資。你關注投資本身，期望獲得回報。如今，如果你買了比特幣或一些加密貨幣，這些東西不會產生任何東西，你只是希望下一個接盤者付出更多。」

巴菲特認為，購買加密貨幣時，並不是在投資而是在投機，「這沒什麼不對的。如果你想賭一把，明天就會有人來並願意付更多的錢，這就是賭博的一種。這不是投資。」

這不是巴菲特第一次猛烈抨擊比特幣和虛擬貨幣市場。2018年1月，巴菲特預測加密數字貨幣肯定會出現「壞結局」。

當時，巴菲特在接受CNBC採訪時稱：「壞結果什麼時候發生，如何發生我還不清楚，但我清楚的一點是，如果讓我買長期看跌期權，我會買每一種加密數字貨幣的五年看跌期權。我會很高興這麼做，但我不會為此投入一毛錢。」

巴菲特最後總結稱，加密數字貨幣是體面的生意，但正在發生的事情最終一定會變成一個所有人都能看到的壞結局。

六：還有哪些新妙語集錦？

在每年長達5小時的問答環節上，巴菲特和芒格每次都是妙語連珠，兩人的對話更是被譽為「美版德雲社」。

另外，除了懂得在投資問題上「審時度勢」，巴菲特也非常善於在政局走向上押寶。

在2015年11月中旬、美國大選的最後時刻，巴菲特一改此前支持希拉蕊勝選的態度，在接受CNN專訪時表示特朗普「值得尊重」，同時還稱「對特朗普治下美國的前景感到百分百樂觀」，並稱特朗普的當選將令經濟增長將推動薪資增長、股市走高。

特朗普勝選之後，在其大搞基建和放鬆監管言論大行其道的背景下，股市連番大漲，巴菲特所持股票也跟著水漲船高。

不過，在2016年，巴菲特在致股東信中卻公然跟特朗普唱起了反調，直言移民對於美國具有相當的重要性。巴菲特稱，美國經濟增長一直都是不可思議的，其中一個主要原因就是一波又一波移民對美國經濟的貢獻。「美國人結合了獨創性、市場體制、充滿天分且雄心勃勃的移民大量湧入以及法治，帶來了超越我們祖先任何夢想的富足……即使不是經濟學家也應該理解，使美國偉大的關鍵因素之一，是移民。」巴菲特如是說。