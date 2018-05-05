新浪美股 日期:5月5日訊，法拉利股價周五創下歷史新高，此前該公司公佈的財報好於預期，令這家豪華汽車製造商獲得了數個正面的分析師評級。

周五下午，法拉利股價上漲逾7%，創下每股114.70歐元（約合137.05美元）的紀錄高點。該股領著泛歐斯托克600指數和汽車板塊。

法拉利周四公佈了好於預期的財報。今年第一季度，利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）上升至2.72億歐元（合3.25億美元），而湯森路透的預估為2.61億歐元。由於12缸車型銷量的增加，這些數字證實了法拉利今年的前景。

法拉利在義大利和美國都有上市。該公司的股票在數家經紀商得到了目標價格的上調。Banca Akros將其目標價格從110歐元上調至118歐元，開普勒投資公司將目標價格從110歐元上調至115歐元，Mediobanca Securities將目標價格從111歐元上調至114歐元。